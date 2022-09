La Comissió de la patronal per a l'ampliació de l'aeroport aixeca el vol

Aquest dilluns s'ha reunit per primer cop la Comissió per a l'ampliació de l'aeroport del Prat impulsada per la patronal. Presidida per, màxim responsable de la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya, s'abocarà a trobar un espai de consens entre totes les administracions per assolir un pacte entre les forces polítiques que faciliti culminar l'ampliació. Des de la patronal es resisteixen a llançar la tovallola i han fet del projecte una prioritat estratègica per a l'economia catalana.En la primera reunió, s’ha aprovat elde cara als nou mesos de durada que es preveu per a la comissió, fins a finals de juny, en què s’espera haver assolit els objectius pels quals s’ha creat. S’ha acordat proposar la compareixença de ponències de tècnics en aeronàutica i transports, experts mediambientals i de sostenibilitat, i representants dels ajuntaments afectats, de la, del, de l'executiu espanyol, d'Aena i també de les principals companyies aèries internacionals i que operen a l’aeroport de Barcelona, així com centres docents, universitats i Fira de Barcelona, entre d’altres institucions.A la Comissió hi són presents representants del teixit econòmic i institucional, com la presidenta de la Cambra,, compresident del Gremi d'Hotels, Cristian Bardají, de l'àrea de mobilitat del, Enric Lacalle (Automobile Barcelona), Xavier Panés (), Miguel Vicente (Tech Barclona), el naturalistai el president de Foment,, entre d'altres.

