Junts denuncia «opacitat» pel futur de les discoteques del Front Marítim

Junts per Catalunya, tant la seva secció barcelonina com el grup present al Congrés dels Diputats, ha denunciat elque envolta el futur delsde Barcelona, entre l'hotel Arts i l'Hospital del Mar. En concret, ha demanat explicacions al govern de l'Estat, el titular dels immobles, i ha carregat contra el govern municipal d'Ada Colau (BComú) i Jaume Collboni (PSC). El portaveu del grup municipal,, ha exposat la manca d'informació sobre l'estat actual i el futur d'aquests locals com una mostra deque ha atribuït a l'equip de govern de l'Ajuntament de Barcelona. Especialment, després que el passat juliol s'anunciés l'acord entre el consistori i el Consell Superior d'Investigacions Científics (CSIC) per a l'Aquest acord afectava directament la discoteca, on es preveia la primera fase d'aquesta nova construcció. I és sobre l'estat d'aquest establiment, precisament, que des de Junts han denunciat que. El passat dijous haurien vençut els dos anys de cessió de l'espai que es va signar el passat 2020, i no s'ha comunicat públicament quina és la nova situació de l'espai. La diputada de JxCatha explicat que informacions extraoficials li haurien indicat que s'ha renovat la concessió de la discoteca per un any més, però que ni l'Estat ni l'Ajuntament s'han pronunciat al respecte.Però el futur d'Opium no és l'únic que preocupa. Martí ha recordat que l'Estat va fer una subhasta dos anys enrere en què es van col·locar 26 immobles estatals de la Vila Olímpica per un valor inicial pròxim als 80 milions d'euros. Ara, Junts ha demanat a l'Estat qui va ser finalment els ingressos finals d'aquells per aquells espais i. En la mateixa bateria de preguntes presentada al Congrés dels Diputats, el grup també reclama saber si el govern d'Ada Colau va intentar demanar que es fes un traspàs d'aquests immobles, a través d'una entesa entre administracions públiques per evitar que quedessin en mans privades.Igualment, es recorda que hi ha altres discoteques, més enllà d'Opium, que encara no han estat adquirides, després que se les deixés fora del lot de subhasta inicial. Ara, Jordi Martí insta a evitarEstabliments comvan signar un contracte de cessió per 5 anys, el passat 2020. Davant d'això, els diversos representant de Junts per Catalunya reclamen saber quina és la seva actual situació jurídica, si quedaran integrats dins de la futura ampliació del centre marí o si finalment formaran part d'una subhasta, en el cas que no quedin afectats per aquestes obres acordades per l'Ajuntament i el CSIC.

