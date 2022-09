Salut obre un punt de vacunació contra la verola del mico a la Fira de Barcelona

El departament de Salut ha habilitat un nou punt de vacunació contra la malaltia de la verola del mico a la. Des d'aquest dilluns es pot demanar cita a través de portal de la Generalitat i agafar-ne a partir de les 9:00 del matí. Per facilitar l'accés al vaccí, el punt estarà obert els, tant en horari de matí com de tarda. Aquesta mesura és la resposta que ha donat l'administració a l'auge de casos que, segons ha confirmat la Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (XVEC), se situa en elsAixí, el punt de vacunació de la Fira s'afegeix alss i punts de referència de malalties de transmissió sexual arreu de Catalunya que ja estan en actiu. A causa del nombre limitat de dosis disponibles, i tal com s'ha consensuat amb l'àmbit estatal, un dels principals criteris que s'ha de complir per rebre la dosi contra la verola del mico és, fet que fa referència a tenir múltiples parelles sexuals o a consumir droga durant l'acte.En concret, la campanya de vacunació va dirigida a les persones de més de 18 anys, tot i que: que no hagin passat la malaltia, que no hagin tingut contacte estret amb un cas positiu en els deu dies previs a rebre la dosi i que no presentin símptomes compatibles. En aquest últim cas, han de contactar obligatòriament amb uni fer-se un seguiment mèdic.Ara per ara, la majoria de casos confirmats a Catalunya són. Gairebé tots han presentat. Generalment, les lesions s'han focalitzat en l'àrea genital, perioral i perianal, però també poden aparèixer per la resta del cos. Fins al moment, s'han ingressat pacients amb complicacions de proctitis i afecció ocular, que ja han estat donades d'alta. La verola del mico no sol presentar complicacions; així i tot, ha deixatdins del territori espanyol.El mecanisme de transmissió més habitual és el contacte mitjançant les relacions sexuals, però la comunitat sanitària ha alertat en diverses ocasions quepossible: qualsevol persona que hagi estat en contacte estret amb líquids corporals d'un positiu pot haver contret la verola del mico. Fins al 8 de setembre, al territori català s'han administrat, sempre amb cita prèvia. Des d'aquesta setmana s'administraran, majoritàriament, per via intradèrmica.

