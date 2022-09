Europa exigeix una renovació d'«urgència» del poder judicial per protegir la democràcia

, un procés que fa quatre anys que està bloquejat pel desacord entre el govern i l'oposició espanyola. En aquesta ocasió, ha estat la vicepresidenta de la Comissió Europea,, qui ha parlat aquest dilluns. L'alta representant de Brussel·les ha adreçat una carta al president del CGPJ , en què li ha traslladat el seu suport al discurs que va pronunciar en l'obertura de l'any judicial. Lesmes va dibuixar un panorama desolador de paràlisi i mal a la justícia en cas de no renovar-se el Consell. Però, va anar més enllà i va deixar entreveure una possible dimissió en cas que no s'arribi a aquesta situació desitjada.En aquesta mateixa línia, Jourová ha alertat del prejudici que el bloqueig fa a l'estat de dret espanyol i ha reclamat que l'acord per renovar el CGPJ sigui una. A més a més, després de la renovació, Europa pressiona perquè es dugui a terme la rprocedents del torn judicial. La vicepresidenta de la Comissió ha descrit la situació com a "desesperada" i ha opinat quei menys encara ser ostatge d'aquest debat". Per això, ha reclamat als partits "lleialtat i cooperació sincera, tenint en compte, només, l'interès superior de l'estat democràtic i dels ciutadans".Tot plegat, perquè l'òrgan pugui realitzar, correctament, les feines que li corresponen, vitals per a la democràcia, tal com les ha descrit l'alta representant europea, que també ha afegit que "el desbloqueig de la situació, i la consegüent recuperació de la necessària normalitat institucional, hauria d'".

