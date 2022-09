Investigats un metge i un amic de Joan Carles I per frau fiscal a Barcelona

Un jutjat deinvestiga perun metge de, i a un amic mexicà de l'emèrit com a cooperador. La fiscalia va presentar al maig una querella contra els dos homes i l'esposa del metge per haver defraudat unseuros entre el 2016 i el 2018. El jutjat d'instrucció número 29 de Barcelona ja ha interrogat el matrimoni i està a l'espera de poder-ho fer amb el magnat mexicàSegons la fiscalia, el doctor va simular una ampliació de capital de la societat que gestiona el seu centre mèdic, la, situada a, segons ha avançat El Periódico i ha confirmat l'ACN. Joan Carles I va conèixer el doctorquan aquest treballava a la, on el rei se sotmetia a tractaments mèdics, estètics i de nutrició. Fa uns anys Sánchez va obrir el seu propi centre i la relació va continuar. Alguns dels tractaments del monarca els pagava el seu amic mexicà.La societat que gestiona la clínica del doctor Sánchez va ser constituïda l'octubre del 2014 i el seuva ser subscrit, en principi, per A.A.M., la dona del metge. El gener del 2016, la dona va vendre la totalitat de les sevesal seu marit, que va passar a ser soci únic de la firma, encara que ella es va mantenir com a administradora. En aquesta mateixa data, la companyia va rebre 245.000 euros d'una mercantil acreada pel mexicà Sanginés-Krause, “operació que no es va emparar en cap contracte escrit”, al·lega l'acusació. Laconcreta que les rendes reflectides en les declaracions d'del període 2016 a 2018 presentades pel metge investigat “van ser només una mínima part de les que realment va percebre”, ja que, segons ell, “va ocultar” en aquests exercicis altres retribucions per un import d'1,3 milions d'euros, que realment provenien de la prestació dels seus serveis professionals com a facultatiu “de prestigi reconegut i amb una clientela amb elevada”.Segons l'acusació pública, per “amagar” aquestes rendes, Sánchez va recórrer a una “” per a l'“execució de la qual va ser imprescindible la col·laboració” dels altres dos querellats: la seva dona i l'empresari mexicà. Aquesta “estratègia”, apunta la fiscalia, va consistir a “” aquests imports com a ampliacions de capital de la societat quela clínica i que van ser subscrites entre el 2016 i el 2018 per l'de Sanginés-Krause. A parer seu, aquestes operacions “no van ser tals, sinó que es van simular”.La querella relata que, amb l'última i quarta ampliació de capital, Sánchez conservava el 65% del capital social, havent aportat únicament 3.010 euros. A l'empresa de Sanginés-Krause li corresponia el 35% quan havia desemborsat 1,3 milions d'euros. És a dir, l'amic delera soci minoritari malgrat la. Per a la fiscalia, les ampliacions de capital són simulades per la manca de justificació de les primes d'emissió i la seva absoluta desproporcionalitat, “l'absència de motivació econòmica de la inversió”, la inexistència de documents sobre el projecte i lesprèvies, la manca de “” del soci capitalista (el magnat mexicà) sobre els recursos aportats (99,77%) i la “disposició” de fons per part del metge amb “total discrecionalitat”.

