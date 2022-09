ERC s'obre a refer el consens «estratègic» de l'independentisme després del pols de la Diada

La Diada d'enguany ha omplert els carrers de Barcelona una vegada més, i ho ha fet en plena divisió de l'independentisme. Ni el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ni cap conseller d'ERC hi han assistit. Un dia després arriba la lectura política i ERC s'ha obert ael consens estratègic de l'independentisme amb una ronda de contactes amb tots els actors independentistes, però també amb "altres actors del sobiranisme": "Hem de parlar amb tothom per veure com intentem reconstruir el consens estratègic que s'ha demostrat que no existeix", ha dit, portaveu dels republicans, en roda de premsa des de la seu del partit, on ha apostat per reconvertir i actualitzar l'espai de coordinació estratègica de l'independentisme per adaptar-lo "al context actual".Vilalta ha reivindicat una vegada més que ara mateix només hi ha una estratègia dins l'independentisme, laen la qual ha assegurat que "s'estan fent passos" i que ha assegurat que comparteix "bona part de la societat". És una estratègia, però, que no comparteixen ni Junts ni la CUP ni l'ANC, i davant d'aquesta situació, Vilalta ha assegurat que intentaran explicar-se "millor". "Tenim proposta. La via negociada. Si algú té unaPerò això no va només de desitjar-ho molt ni de dir-ho molt fort", ha dit interpel·lant Junts per Catalunya i la CUP.Com refer aquest consens? Segons Vilalta, en els propers "dies i temps" hi poden haver converses i contactes amb tots els actors independentistes per fer "unadel moment", però ha demanat que en aquestes converses els actors que vulguin participar vinguin amb "propostes" i no només amb crítiques contra ERC. "La independència la farem entre tots, no podem prescindir de ningú. Necessitemi en això treballem".Sobre els avisos de la presidenta de l'ANC, Núria Feliu, de presentar una llista cívica, Vilalta ha respectat la decisió però ha recordat que l'ANC ja va ajudar a crear en les últimes eleccions municipals la llista dei que aquesta vaperquè "va impedir" que Ernest Maragall fos alcalde de Barcelona. I sobre l'avançament electoral que han posat damunt la taula tant l'ANC com la líder de Junts Laura Borràs, ha considerat que seriaen el context actual.Per això ha reivindicat una vegada més que ERC treballarà per "estabilitzar i enfortir el Govern" perquè pugui ser el màxim útil per la ciutadania. En aquest sentit, ha explicat que ara començaran les converses per la negociació d'unson volen tenir com a socis a la CUP i els comuns, mentre que ha rebutjat fer-ho amb el PSC, com demana Salvador Illa: "No seria bo negociar i aprovar els pressupostos amb el PSC, amb qui representem. És incoherent que Salvador Illa vulgui estendre la mà i mostrar la bona voluntat de negociar amb el Govern però que justifiqui l'espionatge amb Pegasus o les infiltracions dins l'independentisme", ha afegit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor