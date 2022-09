Els 30 productes que inclou la «cistella bàsica» de 30 euros de Carrefour

La cadena de supermercats francesaha llançat aquest dilluns una "" de 30 productes bàsics a 30 euros per afavorir a l'estalvi dels consumidors en un context d'inflació rècord, tal com proposava la vicepresidenta segona i ministra de Treball del govern espanyol,. Amb això, Carrefour no s'ha esperat a la reunió entre distribuïdores, associacions de consumidors i el govern espanyol d'aquest dilluns i ha anunciat que la cistella de 30 euros estarà disponible des del 12 de setembre al 8 de gener.La majoria de productes són aliments o tenen a veure amb l'alimentació i sónmarina,de blat,en llauna,de pollastre sense gluten,d'espirals vegetals,de moro dolç sense sucre,del piquillo en pot,en llauna,en oli de gira-sol,en salsa,de motlle amb crosta, pa d'hamburguesa, ampolla dede llimona,de taronja, llimona i pastanaga,de vi blanc,de gira-sol,Maria,molt,de blat,de préssec,blanca id'avena.La resta d'elements a la "cistella bàsica" de la cadena defrancesa són dotze rotlles dehigiènic,per rentar els plats,perfumat amb detergent,en pistola,de dents,de dutxa.En la trobada d'aquest dilluns, Díaz ha insistit a demanar a les grans distribuïdores una cistella de la compra bàsica que inclogui productes. En roda de premsa després de reunir-se amb les associacions que agrupen les grans distribuïdores i amb associacions de consumidors, Díaz ha reclamat que s'avinguin a fer aquesta mena d'oferta comercial i que "garanteixin unasana" incloent-hi "productes frescs," així com "una cistella per a persones".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor