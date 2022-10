L'escenari catastròfic que ocasionaria l'extinció de les abelles

Les abelles, claus en la reproducció de la fauna

Què podria portar a la desaparició de l'insecte?

L'ésser humà peca de considerar-se el centre de la Terra. Potser ho és: s'ha expandit tant que és complicat trobar un racó del planeta on no hi hagi petjades humanes. Així i tot, evidentment, no és l'únic animal viu. De fet, 14 bilions d'espècies habiten la Terra i, segons la ciència,. Malgrat això, és freqüent subestimar el poder que tenen els animals, fins i tot els més insignificants. És el cas dels insectes i, en concret, de les, que desencadenarien una onada de catàstrofes amb la seva desaparició.L'informe de la Plataforma Intergovernamental sobre Biodiversitat i Serveis dels Ecosistemes (IPBES) indica que. Una de les espècies més afectades són els, entre els quals estan les abelles. Un fet que ha encès l'alarma en la comunitat científica, perquè l'enfonsament de les poblacionsque protegeix el medi ambient.Al planeta existeixen, aproximadament, 20.000 espècies d'abelles. Una xifra que s'escurça quan es parla de l'àmbit europeu, on n'hi ha prop de 2.500. La principal funció dels insectes és dur a terme la, que fa referència al procés natural que fecunda les flors perquè donin llavors i fruits. Així, les abelles condicionen la reproducció de les plantes, que són la pedra angular de la biodiversitat: sense flora,entre altres efectes.Tanmateix, també perilla la, perquè un terç dels productes depenen de les abelles, així com un 90% de les plantes silvestres amb flor. Un escenari que deixa de ser distòpic en tant que, com recull National Geographic, elde les poblacions dels insectes estan en declivi i undels cultius produïts al territori espanyol depenen de la pol·linització.Un dels principals obstacles a l'hora d'oferir una solució és laEntre les principals amenaces, es troba el canvi climàtic, les espècies invasores, la degradació dels hàbitats i les males pràctiques agràries. Pel que fa a aquestes últimes, al·ludeixen a l'agricultura industrialitzada, que té menys disponibilitat i utilitza plaguicides tòxics.A tot plegat cal sumar-hi la: una investigació de la Royal Society va posar de manifest que només en uni que el mascle sempre mor després del coit. A més, els plaguicides usats en l'activitat agrària poden actuar com a anticonceptius pels insectes. D'aquesta manera, l'extinció de les abelles és un problema difícil de resoldre. Tot un repte que ha d'afrontar la comunitat científica, que assegura que el

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor