Un 42% més d'ajuts per a les entitats socials catalanes

Com funciona el programa d'iniciatives socials a Catalunya?

Un programa d'ajudes amb més de 20 anys d'història

Gent gran i reptes derivats de l’envelliment

Persones amb discapacitat o trastorn mental

Humanització de la salut

Lluita contra la pobresa i l’exclusió social

Inserció sociolaboral

Interculturalitat i acció social

L'actual crisi vinculada a la inflació se suma a mesos d'emergència econòmica a causa de la pandèmia. En aquest context, la Fundació ”la Caixa” destinarà fins aa les entitats socials catalanes. Una convocatòria del Programa d’Ajudes a Projectes d’Iniciatives Socials a Catalunya amb el lema "Fer-ho junts per fer-ho realitat" querespecte a l'any passat.Aquest increment de les ajudes respon a la cronificació de lai l’que pateix el. En aquest sentit, les estimacions de latambé indiquen que durant la pandèmia va augmentar fins al 30% la xifra de persones que van recórrer a les entitats socials per primera vegada.“Les famílies no tenen cap baló d’oxigen i estan encadenant una crisi rere l’altra sense possibilitat de recuperar-se. Això les empeny a la precarietat. Les llars en situació de vulnerabilitat viuen cada cop més ofegades i pressionades, però, el que també ens preocupa molt és que persones que fins aquest moment no es trobaven en aquesta situació, ara ja estan recorrent a nosaltres. Hi ha un risc real d’augmentar encara més la bossa de pobresa i exclusió, ja a màxims històrics, i d’eixamplar les desigualtats”, alerta la presidenta de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya,“Sabem l’esforç extraordinari que estan fent les entitats socials en els últims anys a causa de l’encadenament de crisis. Per això intensifiquem la nostra col·laboració amb el tercer sector ampliant la dotació i facilitant l’accés a les ajudes, per ser més a prop de les entitats i impulsar projectes que impactin en qui més ho necessita», explica el subdirector general de la Fundació ”la Caixa”,Per donar resposta a les necessitats emergents de la societat d’una forma més justa i igualitària, la Convocatòria 2022 del Programa d’Ajudes a Projectes d’Iniciatives Socials de la Fundació ”la Caixa” intensifica les ajudes a persones en situació de vulnerabilitat i a les entitats sense ànim de lucre que les atenen a cada territori, en aquest cas Catalunya.Les entitats socials catalanes poden optar a la convocatòria de l'La convocatòria té un fons de, un 42% més que el 2021.El 2021 el Programa d’Ajudes a Projectes d’Iniciatives Socials va invertir a Catalunya un total de 7.406.550 euros repartits enque van beneficiarEntre els anys 1999 i 2021, el programa ha impulsata Catalunya, a través dels quals s’ha atès, amb una aportació acumulada deEl programa va arrencar l'any 1999 i ja té més de dues dècades d'història. Desenvolupada juntament amb el tercer sector, ha repercutit de forma directa en la millora de la qualitat de vida, el benestar i la salut dels participants en els projectes de les següents línies prioritàries:Promoció de l’autonomia personal i prevenció de la fragilitat i els seus efectes; prevenció i intervenció en situacions de soledat no desitjada, aïllament social i digital; detecció i intervenció en situacions de vulnerabilitat econòmica, i detecció i intervenció davant possibles situacions de vulnerabilitat o maltractament.Promoció de l’autonomia personal i suport a les activitats de la vida diària; suport psicosocial de persones amb discapacitat o trastorn mental, tenint en compte el seu entorn familiar i relacional; recursos residencials temporals per a persones amb discapacitat o trastorn mental, i accessibilitat universal i accions per combatre la bretxa digital.Atenció sociosanitària i suport psicosocial a persones en situació de malaltia, en atenció pal·liativa o al final de la seva vida per a la millora de la seva qualitat de vida i la dels seus familiars, i recursos residencials temporals per a persones malaltes i/o els seus familiars.Desenvolupament social i educatiu de la infància i l’adolescència en situació de vulnerabilitat i de les seves famílies; inclusió social de persones en risc de pobresa i exclusió; atenció psicosocial a persones en situació d’addicció o de violència, especialment violència de gènere, i recursos residencials temporals per a persones joves i adultes en procés d’inclusió social.Formació per a la millora de l’ocupabilitat de persones amb discapacitat o trastorn mental i col·lectius vulnerables; suport als processos d’inserció laboral a l’empresa ordinària, així com a la promoció de l’autoocupació, i acompanyament a les persones en el context d’empreses d’inserció i centres especials d’ocupació.Processos comunitaris que promoguin el respecte i els valors de la comunitat; gestió de la diversitat i mediació comunitària, i educació i prevenció de conductes relacionades amb les addiccions i la violència.