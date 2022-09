La Cambra de Barcelona inicia el seu procés electoral

La maquinària de lacomença a posar-se en funcionament de cara a lesque han de renovar la cúpula de l'entitat, la primavera propera. La corporació ha publicat el, la revisió del qual és el primer pas d'un procés electoral que s'allargarà durant tot el primer semestre del 2023.La definició del cens determinarà els electors que tindran dret a vot per escollir els membres del proper, que són els qui elegeixen el president. La consulta del cens electoral es pot fer a través d'aquest web , que l'entitat ha habilitat amb tota la informació relativa a les eleccions, o també físicament a tota la xarxa d'oficines present al territori.En les eleccions del 2019, es va donar un tomb històric a la Cambra a l'imposar-se la candidatura, de línia nítidamentva ser elegit president pel Ple i dos anys després, quan va presentar-se a les eleccions al Parlament, va deixar la presidència, que va passar a, actual presidenta i la primera dona que dirigeix la Cambra. El ple està format per, dels quals se n'elegiran 52. Hi ha dues places per a empreses i sis per a les organitzacions patronals.Les eleccions del 2019 van suposar unapel control de la institució, governada durant dècades per un sector tradicional de l'empresariat català. El triomf d'Eines de País va ser vist com una ruptura històrica en els sectors més conservadors de la casa i va causar un fort impacte més enllà del món econòmic.El va anul·lar recentment el decret de la Generalitat que regula el procés electoral a les cambres catalanes i s'espera que n'elabori un de nou corregint els aspectes que el tribunal va assenyalar, com diverses mancances en l'àmbit de la transparència. Des de la Cambra es considera que l'anul·lació ja no afectarà l'actual junta per raons de calendari.

