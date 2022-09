El PSC insisteix a oferir-se com a soci de Junts i ERC pels pressupostos l'endemà de la Diada

Campanya al carrer en la represa del curs polític

Primera reacció oficial deldesprés de lade la, que va constatar la divisió de l'independentisme sense que se'n ressentís la capacitat de mobilització del moviment . Els socialistes catalans, que han recalcat la necessitat d'obrir unmés enllà del bloc sobiranista, han passat pàgina a l'per centrar-se en la política de pactes. Han anunciat que està prevista una reunió aquesta setmana amb el conseller d'Economia,, per temptejar l'escenari delsi s'han mostrat predisposats a fer possible uns comptes "". "Catalunya necessita uns pressupostos i podem treballar-hi. Nosaltres hi serem", ha afirmat la portaveu del partit,després de l'executiva de la formació.El PSC rebutja un escenari electoral immediat, com planteja l'ANC si el Govern no emprèn el camí d'explorar un torcebraç amb l'Estat per la independència . I ha situat la responsabilitat sobre el futur de l'executiu en, que és qui ha plantejat unasobre el pacte de legislatura: "". "Estem construint alternativa perquè sigui real", ha raonat la portaveu socialista. Tortolero també ha insistit en la necessitat que les forces independentistes es posin d'acord aquesta setmana per trobar unade la presidència del, després de la suspensió deAbans de la reunió de l'executiva socialista, el primer secretari del PSC i cap de l'oposició al Parlament,, ha demanat "diàleg i consens" després de l'Onze de Setembre. "És més urgent que mai obrir un diàleg entre catalans, tal com ha dit el president Sánchez", ha explicat Illa en una entrevista a Els Matins de TV3. El líder socialista ha carregat contra el presidentpel contingut del missatge institucional de l'Onze de Setembre : "No em va agradar el discurs d'Aragonès. No era el moment de parlar de la gestió del Govern". Illa també ha considerat que "el punt de consens de la societat catalana és la".El PSC ha aprofitat la compareixença d'aquest dilluns per presentar la, en què el partit pretén acostar-se al carrer en el compte enrere cap a les eleccions municipals. La iniciativa, que també inclou el desplegament de carpes informatives arreu del país, posa el focus en la necessitat de construir unper a Catalunya que persegueixi les "" i esquivi la "".

