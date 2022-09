Gravacions inèdites i secrets: què ens descobreix la sèrie d'HBO sobre Joan Carles I

El rei emèrit, el dia de la seva abdicació Foto: HBO Max / Warner Brothers

Els «The Crown» sobre la monarquia espanyola que han d'arribar

La monarquia espanyolal'escrutini i la radiografia més punyent, ja sigui periodístic o de ficció. Cap sèrie o cap documental es mostrava disposada a capbussar-se a les vergonyes de la casa reial de les últimes dècades, amb un clar protagonisme del rei emèrit Joan Carles I. Acostumat a produccions ambientades en la Transició -quan va cedir el poder absolut heretat de Franco-, l'anterior monarca espanyol afrontarà una remesa de sèries documentals que poden esguerrar encara més el seu llegat. La contundència deva suposar el canvi de paradigma que ja ha arribat a l'estat espanyol., d'(i produïda per Mandarina) deixa al descobert les vergonyes de Joan Carles I i revela, centrant-se en els anys 80 i 90, el moment dolç i impune de la Corona, nous secrets a través de, dues amigues "íntimes" del rei.Aquest producte i els que s'anuncien fan bona una de les principals tesis de la sèrie: que la monarquia, a Espanya, s'ha salvat a costa de sacrificar Joan Carles I. En un anuncide poder reproduir-la a la plataforma, HBO Max informava dimecres 7 de setembre de l'aparició d'aquesta sèrie documental "que explica com tota la maquinària de l'Estat va protegir el rei emèrit Joan Carles I de les conseqüències dels seus propis actes, a més d'amagar els seus escàndols". És en aquest punt on incideix de manera inèdita el documental, que explora i detalla com diverses institucions de l'Estat -especialment els serveis secrets- van treballar per tapar les corrupteles i lesde Joan Carles amb les seves amants. Inclosa, Bárbara Rey.La sèrie, però, tambédel monarca espanyol: la fotoperiodista, una de les persones que també impedia que els escàndols del rei emèrit apareguessin als mitjans de comunicació.-a part de les de Bárbara Rey- on es pot sentir la veu de Joan Carles en un contestador telefònic. El documental d'HBO explora altres aspectes funestos de la vida del pare de Felip VI: des de la seva "traïció" a Joan de Borbó per aconseguir regnar a Espanya, els seus negocis i influències, o la seva possible participació en el cop d'estat del 23-F. Uns assumptes que serien en documentació secreta del CNI que el govern espanyol es nega a desclassificar., diu l'exagent Diego Camacho, membre dels serveis secrets del Centro Superior de Informació de la Defensa (CESID), l'actual CNI. Fins a 50 experts, col·laboradors, informants o testimonis inèdits passen pels tres episodis d'aquesta producció de Mandarina (que ja havia dut a terme el documental del cas d'Iñaki Urdangarín). Aquesta sèrie, dirigida pel periodistai produïda per Miguel Salvat, Hanka Kastelicová i Antonio Trashorras inagura una nova remesa de ficcions sobre la Casa Reial espanyola (i especialment sobre la figura de Joan Carles).Juan Luis Cebrián, Pedro J. Ramírez, el jutge José Castro, Mario Conde, Victoria Prego, Pilar Urbano, Fernando Ónega o José Bono són alguns dels noms de les persones que se situen davant de la càmera per abordar els episodis més foscos de la vida de Joan Carles I., la seva necessitat per sentir-se superior als altres, com de malament li queia José Maria Aznar, l'afany d'enriquir-se oa qualsevol dels seus escàndols, són altres dels ingredients de Salvar al Rey.Es preparendes de la indústria audiovisual espanyola. En primer lloc una sèrie documental que dirigirà la periodista Ana Pastor i Aitor Gabilondo (responsable de Patria, la sèrie d'HBO sobre el conflicte basc basada en la novel·la de Fernando Aramburu) que es dirà. Pastor, qui ja va començar la seva aventura amb les sèries amb la productora, va signar la ficció sobre el cas Nevenka la passada temporada. Des detambé treballen en una obra televisiva sobre la monarquia espanyola, que s'anomenarà. De moment se sap que comptarà amb 22 episodis i farà un repàs exhaustiu als membres de la Casa Reial, a més d'explicar-ne totes les polèmiques. El periodista Sergio Vila-Sanjuán és l'encarregat de plasmar-ho en el guió.La més atractiva de totes les sèries estatals la produirà. La relació amb Francisco Franco, les amants com Bárbara Rey o Corinna Larsen, la seva figura durant el cop d'estat del 23-F o el paper de les desenes de persones del seu entorn durant 39 anys de regnat són els elements més destacats (que se saben fins ara) de la futura producció. The Mediapro Studio prepara una sèrie sobre Joan Carles que detallarà totes aquestes qüestions i moltes altres més, en una producció que estarà dirigida pel director(conegut per sèries com Isabel o El Ministerio del Tiempo) i. Olivares i Javier Pons, director de Globomedia, preparen la que seria la primera ficció que tractaria sense embuts diverses polèmiques de la vida del monarca espanyol "plena de moments berlanguians".I la ficció sobre la monarquia espanyola ha aconseguit travessar fronteres. L'octubre passat, el rotatiu especialitzat en ficcions televisives Deadline avançava queserà la nova ficció sobre la vida de Joan Carles que. Estarà basada en el podcast dels periodistes Alvaro de Cózar i Toni Garrido -publicat a The Story Lab- i produïdai Sony. De fet, els seus màxims responsables i encarregats de la producció seran Howard Gordon (Homeland, 24) i Alex Gansa (també productor de Homeland). Weekend Company, empresa espanyola de producció audiovisual, també participarà en la ficció.

