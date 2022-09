Rosell es nega a declarar al judici per un frau de 230.500 euros

El jutjat penal 3 de Barcelona ha celebrat aquest dilluns el judici contracom a presumpte autor d'unde 230.591 euros l'any 2012, quan encara no era president del Barça. Rosell s'ha negat a respondre les preguntes de la, que li demana dos anys i nou mesos de presó i una multa de 300.000 euros. En el seu escrit, el ministeri fiscal inclou un atenuant de reparació del dany, perquè l'any 2019 Rosell va pagar la quota defraudada amb interessos (en total, prop de 290.000 euros).Segons la Fiscalia, Rosellen la seva declaració de 2012, aprofitant d'una empresa de la qual n'era el titular i que es dedicava a l'organització d'acte i al lloguer i compravenda d'immobles i la promoció immobiliària. Aquesta empresa, TOC SLU, no tenia una estructura empresarial per prestar aquests serveis i estava domiciliada a casa de Rosell.Segons el relat del fiscal, l'any 2012 aquesta empresa va pagar, quatre dels quals es dedicaven a tasques de neteja a casa de Rosell i a la seva segona residència, i un cinquè que feia feines administratives. El ministeri públic assenyala que ni l'acusat ni l'empresa van tributar per la prestació d'aquests serveis.Així, el fiscal considera que Rosell va aprofitar el control sobre l'empresa per obtenir rendes, però no va incloure-les en la seva declaració d'IRPF. Aquestes rendes, diu la Fiscalia, eren derivades de la seva "personal activitat professional", i l'empresa es limitava a rellogar oficines a l'immoble que tenia llogat l'acusat.Per fer-ho, TOC SLU va facturar pera clients que en realitat eren de Rosell directament, cosa que "ocultava" que la retribució era per a ell. Per ocultar les veritables xifres derivades de la seva renda, diu el fiscal, Rosell va declarar una pèrdua patrimonial de més de 21.000 euros per una suposada venda, però segons la Fiscalia això no va ser una compra real, sinó unaL'expresident del Barça va passar un any i nou mesos en presó preventiva, acusat d'un delicte de blanqueig de capitals del qual va ser absolt l'abril de 2019. D'aquí a unes setmanes, Rosell s'enfrontarà a un judici pel fitxatge depel Barça, conegut com el cas Neymar 2.

