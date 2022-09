Els comuns es reuniran amb el Govern aquesta setmana per abordar els pressupostos

Els comuns valoren "molt positivament" la Diada

El portaveu de Catalunya en Comú,, ha anunciat quemantindrà unaper començar a negociar els pressupostos aquesta setmana. Ho ha avançat en una roda de premsa a la seu del partit, on també ha assegurat que el president de la Generalitat,, "haurà de triar entre els regals fiscals als rics que volen fer Junts i la patronal o l'estat del benestar fort". "Catalunya no pot continuar segrestada per les ocurrències de Junts", ha afegit.Pel que fa a la reunió delamb el Govern que ha avançat el primer secretari dels socialistes catalans,, Mena ha afirmat que "si el PSC està d'acord" amb les condicions que ells plantegen els comuns, "benvingut sigui".La formació proposaa l'hora de negociar" els pressupostos amb el Govern. En primer lloc, que siguin "expansius,i amb una forta inversió al sector públic". També exigeixen que no hi hagi "", que s'abordi lai la sobirania energètica amb un pla massiu de plaques solars i un "i la inflació". Finalment, demanen "que no siguin els catalans els qui paguin la crisi".Així ho ha exposat Mena en una roda de premsa, on també ha sostingut que En Comú Podem vol que es noti l'"empremta" de la seva "aposta política" als pressupostos de la Generalitat de l'any vinent. Mena ha assegurat que els comptes de l'any passat "es van acordar amb una metodologia" amb la qual no van "poder participar des del minut zero".", ha afegit.Pel que fa a les negociacions dels comptes, Mena ha avançat que per als comuns "l'important dels pressupostos". Així, ha deixat la porta oberta a una negociació amb el PSC "si està d'acord" amb el que proposen i el que puguin parlar amb el Govern". "Nosaltres negociarem amb el Govern i plantejarem les condicions. Si són acceptades concretarem l'acord", ha conclòs.El portaveu de Catalunya en Comú ha valorat "molt positivament la" i ha assegurat que "la ciutadania va sortir al carrer de forma plural" malgrat que el dia semblava que podia quedar "amagat entre les esbroncades dels partits del Govern". Mena ha dit que la Diada "no anava de passar llista a la manifestació de l'(ANC) ni de repartir carnets de bons i mals catalans".Sobre la voluntat de l'ANC de fer una, Mena assegura que "no els sorprèn". "A nosaltres no ens preocupa el que facin els espais independentistes, ens preocupa que Catalunya no tingui un Govern que garanteixi que s'inicia el curs escolar de la millor manera o que aquest hivern i tardor moltes famílies puguin passar fred", ha conclòs.

