Cinc morts pel xoc entre un vaixell i una balena a Nova Zelanda

Almenys cinc persones hani sis més han estat rescatades amb vida aquest dissabte després d'enfonsar-se unen un xoc amb unadavant de les costes de, segons han confirmat les autoritats del país.L'enfonsament de l'embarcació, en què viatjaven un total d'11 persones, ha tingut lloc al voltant de les 10.00 hores, hora local, a la badia de, a uns 170 quilòmetres al sud-oest de la capital,, tal com ha recollit el diari The New Zealand Herald.Laneozelandesa ha ressaltat que el succés ha estat causat per una "" i, si bé l'alcalde de, ha indicat que el vaixell va xocar amb una balena, la policia ha assenyalat que de moment no pot confirmar-ho.D'altra banda, la policia ha confirmat que els cinchan estat recuperats peri ha manifestat que s'ha engegat el procés d'identificació de les, que serien part d'un grup de persones que anaven en una sortida per observara la zona.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor