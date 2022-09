El periodisme a l'era de l'entreteniment, a debat al CaixaForum Macaya

Una reflexió sobre periodisme a l'era de l'entreteniment

La pandèmia ha monopolitzat l'actualitat del darrer any i mig. Tanmateix, hi ha grans reptes i crisis que afecten tant el nostre país com el conjunt del món que cal abordar amb urgència. Per contribuir a fomentar el debat,ha organitzat el cicle 4 Reptes Capitals Consisteix en quatre jornades temàtiques sobre despoblament, emergència climàtica, joves i periodisme a l'era de l'entreteniment. El quart i últim acte del cicle, que compta amb la col·laboració de la Fundació “la Caixa”, se celebrarà el proper dimecres 21 de setembre de 10.00 a 12.15 del matí al CaixaForum Macaya de Barcelona.Les plataformes d'entreteniment s’han convertit en la gran porta d’entrada a internet i l'única que han conegut les audiències més joves. En aquest context, els periodistes es veuen obligats a innovar en formats, canals i llenguatges per destacar en un ecosistema algorítmic dominat per milions de creadors de contingut.Però, es pot visibilitzar la informació a l’era de Netflix, Disney, Twitch i TikTok? Quin paper juguen els mitjans tradicionals en aquest escenari? El nou repte del periodisme és aconseguir que la societat més entretinguda de la història sigui, alhora, una societat informada.Aquestes i altres qüestions s'abordaran en la jornada del dimecres 21 de setembre al CaixaForum Macaya (Passeig de Gràcia, 108. Barcelona).Presentació a càrrec de, editor deConferència d', periodista i director editorial de l'Institut Reuters per a l'Estudi del Periodisme de la Universitat d'OxfordConversa amb–col·labora com a investigadora per The New York Times a Espanya i com a editora multiplataforma d'Univision Noticias-,–periodista i editora del newsletter Fleet Street- i. Modera, director de l’àrea Digital ai professor d’Economia de la Comunicació a la UABLa jornada , que inclou esmorzar, és, peròen aquest formulari:Eduardo Suárez (Lleó, 1979). Periodista i director editorial de l'. Va iniciar la seva carrera al diari El Mundo, on va treballar com a corresponsal de Londres, Nova York i Brussel·les. El 2014 va guanyar el Premi Gabo al millor text periodístic en castellà. Va cobrir la campanya presidencial nord-americana del 2016 per a Univisión i ha publicat tres llibres sobre política dels Estats Units. Ha escrit sobre periodisme i política –El País, The Washington Post i Nieman Reports– i és un dels fundadors d'El Español i Politibot.Mar Manrique (Barcelona, 1998) és periodista. Actualment és redactora a la consultoria Prodigioso Volcán i editora del newsletter sobre periodisme, mitjans de comunicació i tendències, amb difusió entre professionals d'arreu de l'Estat i Amèrica Llatina. Ha treballat a La Vanguardia, l'Agència EFE i Cope, i col·labora amb S Moda i Reportaro.Roser Toll Pifarré (Lleida, 1986) col·labora com a investigadora per a The New York Times a Espanya i com a editora multiplataforma d'Univision Noticias, el principal canal per a audiència hispana dels EUA. Entre el 2008 i 2018 va ser corresponsal de l'Agence France-Presse a Xile i a Colòmbia. El 2018 va cofundar Verificat, la primera plataforma de fact-checking en català, on dirigeix el programa d'alfabetització mediàtica en l'àmbit educatiu.