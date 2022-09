Gabriel, després de declarar al Suprem: «Els principis continuen intactes»

🔴 Acompanyem a la nostra companya Anna Gabriel a entrar al Tribunal Suprem pic.twitter.com/HPFCqdTLlw — CUP Països Catalans (@cupnacional) September 14, 2022

Quatre anys d'exili

Retorn amb garanties

L'exdiputada de la CUPha declarat aquest matí davant del jutge. A la sortida, una Gabriel visiblement emocionada ha agraït el suport a les persones que s'han concentrat a les portes deli ha dit que mai s'hauria hagut de produir aquesta repressió i judicialització, que ha admès que causa "dolor". Malgrat haver tornat de l'exili, Gabriel ha volgut remarcar que "".La declaració indagatòria, pas previ per decidir si s'envia Gabriel a judici o s'arxiva la causa, s'ha centrat a saber si l'exdiputada de la CUP havia estat requerida personalment pel(TC) durant el 2017 perquè aturés la seva activitat parlamentària amb relació al procés independentista, segon ha detallat l'exdiputada cupaire, que ha negat davant del jutge haver desobeït l'alt tribunal.La línia que ha seguit la indagatòria s'emmarca en la previsió que Gabriel seràper la seva actuació durant la tardor de 2017. A les portes del Suprem, Gabriel ha confiat que el cas s'acabi arxivant o bé en un jutjat de Barcelona. L'exdiputada té motius per a l'optimisme: en el cas de, jutjada fa dos anys pels mateixos fets, la causa va acabar en absolució.L'exdiputada ha arribat al Suprem poc després de les onze del matí i ha estat rebuda per una. Entre els dirigents més destacats s'hi ha pogut veure Oriol Junqueras, Gabriel Rufián, Josep Rius, Eulàlia Reguant, Carles Riera, Jon Iñarritu i Xavier Antich. Aquí podeu veure el moment en què ha arribat al Suprem:Gabriel va marxar al'any 2018, en un moment en què el risc d'entrada a presó no es podia menysprear. Va tornar per sorpresa abans de l'estiu per regularitzar la seva situació amb un nou advocat, el basc, en substitució de, que havia pilotat la seva estratègia de defensa des que va decidir exiliar-se. Iruin, històric defensor de presos d'ETA i membres de l'esquerra abertzale, entre els quals, és un lletrat respectat a la Fiscalia i al Tribunal Suprem.Iruin és també l'advocat de, diputada d'ERC i exconsellera d'Agricultura. Amb Gabriel, l'advocat basc ha seguit una estratègia similar a la de Serret, que també estava exiliada a Bèlgica i va tornar per regularitzar la seva situació el març de 2021. El Suprem va seguir el mateix procediment que amb Gabriel: després de personar-se davant Llarena, Serret va ser posada en llibertat i citada a declarar posteriorment abans de tancar la instrucció i processar-la per desobediència. Ara, espera data de judici al TSJC, perquè és aforada com a diputada al Parlament.L'exdiputada de la CUP, un dels noms rellevants del partit i que mantenia contacte constant amben els mesos àlgids de la, no tenia cap ordre de detenció internacional, però corria el risc de ser detinguda si trepitjava territori espanyol. Durant aquests anys, Llarena ha evitat concretar quins delictes podria imputar-li. En els darrers mesos, Gabriel ha pogut confirmar que només se la processarà per, cosa que descarta la presó i ha facilitat el seu retorn.Quan Gabriel va tornar a l'Estat per personar-se al Suprem, Llarena va acordar deixar-la en llibertat sense mesures cautelars i va retirar l'ordre nacional de detenció. Va marxar de nou a Ginebra, on continuarà vivint malgrat que ja pot tornar lliurement a Catalunya. Allà, l'exdiputada cupaire és la líder del sindicat majoritari,. Amb la situació regularitzada, els únics exliats que queden són, a Bèlgica, i, a Suïssa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor