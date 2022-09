El tuit de Pedro Sánchez que no ha agradat a dues jugadores catalanes de waterpolo

Por si no te habías enterado, ayer fuimos CAMPEONAS DE EUROPA! Y nuestros chicos hoy, TERCEROS DE EUROPA! 🙋🏽‍♀️ https://t.co/CIPC41ndeX — Bea Ortiz (@bea_ortiz) September 10, 2022

Presidente, nos encanta que siga el deporte pero ayer fuimos CAMPEONAS DE EUROPA ☺️ y hoy nuestros chicos han sido bronce!! https://t.co/1mAQjV6EwD — Laura Ester Ramos OLY (@lauraesterwp) September 10, 2022

Toda la razón, Laura. Muy orgulloso siempre de los triunfos del deporte español.



Este fin de semana celebramos los éxitos del waterpolo femenino y masculino en el Campeonato de Europa, del tenis y todos nuestros deportistas. Sois muy grandes.



¡BRAVO! 🇪🇸 https://t.co/nh2htyaQXD — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 11, 2022

Muchas gracias prensa española… Hemos ganado 9 medallas de 13 posibles en los últimos 10 años, 4 finales en 4 años (2 Europeas, 1 Mundial, 1 JJOO), revalidar título de campeonas de Europa! ¿Qué más tenemos que hacer para ser portada? pic.twitter.com/6YKLni1kA0 — Laura Ester Ramos OLY (@lauraesterwp) September 10, 2022

Esta es la de hoy 🙏🏽 pic.twitter.com/c0p5rPS8T7 — Laura Ester Ramos OLY (@lauraesterwp) September 10, 2022

La selecció espanyola femenina de waterpolo es va proclamarel passat divendres, en una competició organitzada a Split (Croàcia). De fet,aconseguit fa dos anys a Budapest. Unque, les catalanes-que deixa el CN Terrassa i marxa al CN Sabadell-, van reivindicar alHo van fer arran de la piulada deper ladel-superant Lituània a la pròrroga-.Ortiz va escriure: "Per, ahir vam ser campiones d'Europa" i també apuntava alamb un bronze al Campionat d'Europa. En la mateixa línia s'ha manifestat Ester, també recordant la tercera posició dels homes.I es que el president va dir al primer tuit: "La família no ha deixat de creure en la victòria fins a la pròrroga". I lloava:. Sánchez vai va felicitar les jugadores.De fet, lava arribar unes hores abans ipel poc protagonisme a les portades dels principals diaris esportius de l'Estat. La jugadora del CN Sabadell assegurava que l'equip havia aconseguiti quatre finals en quatre anys. Des de 2012, les noies dirigides per Miki Oca s'han penjat, entre d'altres,en campionats d'Europa,-Londres i Tòquio- i un, celebrat el 2013.

