Tres possibles «trampes» de les cistelles barates que preparen els supermercats

Laeconòmica, acompanyada d'un augment important de la, està comportant que moltes cadenes deestiguin preparant la creació de cistelles barates. Aquest nou mecanisme consistirà en uns lots de productes bàsics ambestablert, teòricament més econòmic que si s'adquireixen els productes per separat.El govern espanyol, especialment des del sector d', veu amb bons ulls la mesura, però, l'en defensa dels drets dels consumidors -que també veu bé la creació d'aquesta cistella-, ha demanat a l'executiu controlar "des d'ara mateix" el preu de diferents productes bàsics per evitar "possibles trampes". Però, quines són aquestes trampes?El primer gran perill del qual ha advertit Facua és que les cadenes de supermercats inflin "artificialment" els preus dels productes dies abans de crear eli així sembli que quan siguin inclosos a lahagin passat per un gran, quan realment no hauria estat així.En segon lloc, detalla l'ONG, que lespoden apujar el preu d'altres productes per pal·liar lesprevisibles si creen aquestes cistelles teòricament més econòmiques. Per altra banda, també demanen que el descompte global de tots els productes inclosos alsigui "verdaderament significatiu".Per últim, l'organització ha alertat que caldrà vigilar que els productes inclosos a la cistella barata no tinguin una data deo de consum preferent molt propera. Així s'evitarà que aquest paquet deacabi sent una tècnica dels supermercats per desfer-se de productes a punt de fer-se malbé o de no ser aptes per al

