Una anàlisi de sang podria detectar el càncer abans que apareguin símptomes

Un estudi oncològic "pioner" ha demostrat que. La recerca s'ha presentat aquest diumenge a París, al congrés de la Societat Europea d'Oncologia Mèdica (ESMO), i ha estat coordinada per la doctora Deborah Schrag.Concretament, el test detecta si hi ha, que deriva d'un tumor i és present en el torrent sanguini encara quan no hi ha senyals de la malaltia en el pacient. Aquesta anàlisi podria ser, com ara el de pàncrees, intestí prim o estómac, sobre els quals encara no existeixen altres opcions de testatge generalitzades.La recerca, realitzada per oncòlegs del Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC) de Nova York, basa els seus resultats en un test realitzat a més dede la malaltia. De totes elles, pràcticament el 99% va donar resultat negatiu, és a dir, no patia càncer, mentre que. Malgrat això, d'aquest 1,4% només en el 38% dels casos el càncer va ser confirmat amb un test positiu posterior.Amb aquests resultats, els oncòlegs que han liderat l'estudi entenen que, ara, s'obre unaque, alhora, també podria millorar-ne la mortalitat derivada. A més a més, els responsables de la recerca també s'han congratulat de la taxa del 99% de negatius, que han descrit com a "excel·lent". Pel que fa al nombre de positius, també han detallat que un cop van tenir el resultatsi era positiu i una mica més, entorn dels tres, si era negatiu. La diferència es deu al fet que, en el cas dels negatius, els especialistes van optar per fer estudis d'imatge i repetir-los una segona vegada mesos més tard per a tenir el diagnòstic més clar.Un desavantatge de la prova estatunidenca és que-com ara endoscòpies o biòpsies-, però el cert és que finalment pocs participants els van requerir.

