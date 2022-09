ERC tanca la porta a un avançament electoral i lamenta les crítiques «que traspassen límits»

ERC ha tancat la porta a qualsevol possibilitat d'un avançament electoral, en resposta a les declaracions fetes per la presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, en el marc de la Diada 2022. "No considerem que hi hagi d'haver eleccions", ha explicat la portaveu republicana Marta Vilalta. En declaracions a La2 i Ràdio4 aquest dilluns al matí, Vilalta ha descartat de manera categòrica aquesta situació i argumentat que "el Govern ha de treballar per ajudar la gent". Vilalta també ha abordat les crítiques que ha rebut la formació i ha lamentat aquelles "que traspassen uns límits".. Hi ha d'haver un mínim de respecte".La secretària general d'ERC,en declaracions a RAC1, ha celebrat que durant la manifestació de la Diada hi hagués "tanta gent". La republicana, des de Suïssa, ha afirmat que Esquerra "sempre" reivindica les mobilitzacions del milió i mig perquè "representen la diversitat de l'independentisme", un moviment amb la voluntat de "ser més i més forts per guanyar". Ella mateixa ha reconegut queque ha reclamat reobrir la direcció estratègica de l'independentisme: "Ens hem d'asseure i parlar i hem de ser molt honestos: hem vingut per guanyar la independència".Per altra banda, Vilalta, que també ha estat entrevistada a la Cadena Ser Catalunya, ha acusat l'ANC de fer "discursos antipartits i populistes". Al seu torn, Rovira ha remarcat que la independència no es farà "sense ERC", sinó tornant a les mobilitzacions que van portar a fer l'1-O, i de passar de 10 a 70 diputats al Parlament, tal com ha constatat. La número dos d'Esquerra també ha replicat a l'Assemblea:. Nosaltres el 'com' el tenim clar".

