La nova pel·lícula de «La Sireneta» provoca una onada de comentaris racistes

Un fons marí inquietant farcit de corals i animals i l'Ariel, que amagada entre les runes del vaixell canta la famosa frase "vull formar part d'ell". Aquest és elque ha presentat Disney durant la D23 Expo 2022. Un vídeo que mostra a l'actriu, que es posa en la pell d'Ariel i que ha tornat a aixecarentre els usuaris que defensen que la protagonista original era blanca i els que defineixen aquests comentaris de "racistes".La polèmica al voltant de les ficcions de Walt Disney no és nova, però el personatge creat per Hans Christensen Andersen és el nou conflicte. Diverses opinions aprofitaven per recordar quei que, com a tal, no provenen d'una ètnia o país concret. La mateixa polèmica sobre la raça i el color de pell va esquitxar la nova sèrie d'Amazon Prime d'Per la seva part,, que porten actives des de 2019. Forma part d'un dels actes de revisió de The Walt Disney Company, que durant la seva trajectòria, especialment en la dècada dels 80 i 90, ha fomentat estereotipsuna tendència que intenta evitar en les produccions actuals.En el cas concret de La Sireneta, Halle Bailey, que ha estat víctimaper xarxes socials, apunta que aquest fet és un. "Crec que pot ser inspirador per la nostra comunitat i, especialment, per les nenes negres, que poden tenir un referent més", va declarar per la Revista Q.Així, el live-action, dirigit per, arribarà als cinemes el. Comptarà amby com a Úrsula,com a Príncep Eric icom a Rei Tritó. És un dels remakes més esperats, ja que la gravació ha experimentat diversos contratemps, entre els quals destaca laper Covid-19 i el canvi als plans de rodatge per l'agenda atapeïda de Melissa McCarthy.

