Podem tria un exatleta com a candidat a l'alcaldia de Madrid

ha triat l'exatletacom a candidat a l'alcaldia dede cara a les eleccions municipals del maig de l'any que ve, en què s'enfrontarà a l'actual batlle del PP. Sotomayor és tricampió d'd'atletisme en categoria màster i des de l'any passat forma part del consell ciutadà estatal de la formació.Fonts de la formació morada han explicat a Europa Press que Sotomayor ha decidit presentar-se a lesde la formació quan es convoquin, i en què parteix com a favorit. El seu salt a la primera línia política estarà acompanyat per l'actual portaveu d'Unides Podem a l'Assemblea de Madrid,D'aquesta manera, Podem concorrerà a les eleccions a la ciutat de Madrid, ja que el 2015 va donar suport a la candidatura d'liderada per l'exalcaldessai el 2019 no es va presentar als comicis després de l'escissió de. D'aquesta manera, Podem i Més Madrid estaran presents a les eleccions per separat. I és que a les files morades recalquen que és així perquè la formació deha tancat la possibilitat d'anar junts.Sotomayor és una de les figures destacades de l'i al seufiguren tres títols de campió d'Europa en 1.500 i 3.000 metres llisos i també va ser doblemundial. La seva retirada es va produir el 2016, als 38 anys, als campionats d'Espanya absoluts.

