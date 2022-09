Detinguts per conduir beguts, fugir i xocar contra un cotxe de la policia de Lloret de Mar

La Policia Local de Lloret de Mar ha detingut dues persones per conduir begudes, provocar un accident en xocar amb un cotxe i. Els fets es remunten a dissabte a la nit, quan els serveis d'emergència van rebre una trucada sobre un accident de trànsit a l'Després de xocar-se, els responsables van fugir. Els agents van interceptar-los ali van posar el vehicle policial al mig per barrar el pas. Tot i això, els detinguts van investir-lo i va quedar completament. Els ocupants del cotxe van negar-se a sortir de forma voluntària i també van mostrar resistències a l'hora de fer-se la. A més, en identificar-los la Policia Local va comprovar quet.Així,: el conductor per desobediència, per un delicte de danys i per conduir sense permís. L'acompanyant, d'altra banda, per atemptar contra els agents d'autoritat, un crim de danys, negar-se a fer-se la prova d'alcoholèmia i un de lesions. Els ocupants del vehicle amb el qual van topar a l'avinguda Just Marlès, un pare i el seu fill menor d'edat, van quedar

