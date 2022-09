Indignació als EUA: els immigrants que van ajudar a netejar les restes de l'11-S encara no són ciutadans

El grup de persones migrants que van treballar i ajudar en les tasques de neteja a la ciutat de Nova Yorkcontra les Torres Bessones segueixen sense ser residents dels Estats Units. Segons han publicat diversos mitjans nord-americans, diversos dels implicats i els seus familiars segueixen reclamant una regularització migratòria de la seva situació "com a mínima compensació" pels problemes de salut que han hagut d'afrontar després de les tasques de neteja.Centenars de policies, bombers, treballadors i membres dels serveis d'emergència han patit greus problemes de salut,, a causa dels atemptats. La majoria dels immigrants que van apropar-se a la Zona Zero per ajudar en una situació tan funesta són llatins.Rosa Bramble Caballero, fundadora i portaveu de l'associació Nuestros Heroes, va reclamar diumenge en roda de premsa que es desbloquegés una mesura aturada al Congrés dels Estats Units, que ni tan sols es va arribar a debatre, sobre la situació desregularitzada de tots aquests herois anònims aliens a les forces de seguretat que van ajudar durant l'11-S.Totes aquestes persones es van veure exposades a materials i substàncies molt tòxiques sense la protecció adequada -un greuge que va afectar també a bombers i policies- i la contaminació va acabar, en molts casos, amb la seva salut i en els mes greus, amb la seva vida.

