Vídeo | La curiosa reacció del príncep Louis quan va saber que Elisabet II havia mort

“Now Gan-Gan’s with Great-Grandpa”



The Princess of Wales describes Prince Louis’ reaction to The Queen’s death. pic.twitter.com/iQN2pGDKeM — Cameron Walker (@CameronDLWalker) September 11, 2022

One of my favourite photos of Queen Elizabeth II.



Prince Louis of Cambridge holds his ears as he stands next to Britain's Queen Elizabeth II to watch a special flypast from Buckingham Palace balcony as part of Queen Elizabeth II's platinum jubilee celebrations, on June 2, 2022. pic.twitter.com/2DXb4vc6JM — Ryan Chan 陳家翹 (@ryankakiuchan) September 11, 2022

en un acte públic. Però hores després de la proclamació de Carles III com a nou rei del Regne Unit , ambdues parelles s'han retrobat al castell de Windsor. Plegats, han obert les portes de la finca per apropar-se a saludar -i agrair- els ciutadans que s'hi havien desplaçat en mostra de dol i suport per la mort d'Ha estat en aquest precís moment que, la duquessa de Cambridge i ara també princesa de Gal·les, s'ha apropat a un grup d'individus i els ha compartit una anècdota relacionada amb el seu fill,, de quatre anys.Middleton, entre llàgrimes i visiblement molt afectada, els ha explicat que la seva besàvia havia mort als 96 anys . "El meu petit Louis és tan dolç. Em va dir: Mama, no et preocupis, perquè ara és amb el besavi", ha relatat a la multitud.I és que el príncep Louis, com bona part dels britànics, sentia una gran estima per Elisabet II i també, que es va fer visible per a tots durant les celebracions del Jubileu de Platí de l'exmonarca el passat mes de juny. El petit es va mostrar d'allò més natural davant les càmeres, com si no hi fossin, davant l'atenta mirada i el somriure de la seva besàvia que el veia fer tota mena de ganyotes.

