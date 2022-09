Les dones expliquen la història de Catalunya en l'acte institucional del Govern

Manifestació sense Aragonès

ERC es referma: "No ens faran callar"

Laha acabat de nit amb l'acte oficial del Govern, a les quatre columnes de, però ha estat marcada per la manifestació de l'ANC, que ha convocat més de 150.000 persones i ha posat un ultimàtum a ERC i Junts per fer la independència , alimentant l'alternativa de la llista cívica. Al matí, Òmnium ha urgit l'independentisme a incorporar nous actors a la cúpula del moviment per evitar la deriva autodestructiva.Al vespre, elen ple, encapçalats pel president,, i el, han assistit a l'acte institucional. Ha tingut com a eix vertebrador el relat d'alguns dels episodis més rellevants de la història de, revisant la tasca duta a terme per moltes de les dones que en tot aquest temps han contribuït a escriure la crònica del país. Tot plegat, ha combinat música, dansa, imatges i reivindicació. Mariona Escoda ha estat l'encarregada d'interpretar Els Segadors per cloure l'acte.ERC i Junts s'han retrobat a l'acte institucional. Aragonès i la direcció dels republicans no ha assistit a la manifestació de l'ANC, en considerar-la excloent i contra els partits, però sí que hi han estat tots els consellers de Junts i els seus principals dirigents, Borràs i Jordi Turull. Sense referir-s'hi directament, la presidenta de l'ANC,, ha llançat dards a ERC. "Els falsos diàlegs no enganyen a ningú", ha dit durant el seu discurs. Els republicans també han rebut crítiques per part de l'esquerra independentista. "Són la 'quinta columna' a Catalunya", ha etzibat Martí Majoral, portaveu d'Alerta Solidària, durant el seu discurs al Born, acompanyat de la diputada de la CUP Basha Changue i la portaveu de la COS, Cati Morros. El malestar amb els partits del Govern, i singularment contra ERC, s'ha fet evident de bon matí, amb les xiulades en l'ofrena floral al monument de Rafael Casanova. A Oriol Junqueras no li ha tremolat la veu i els aplaudiments de les seves bases un cop acabada la seva intervenció han estat absoluts. Els republicans, després d'una setmana complicada per haver estat en el punt de mira per haver-se desmarcat de la manifestació de l'ANC per la Diada, han fet un acte polític on han reunit prop de 500 persones. "Ningú ens farà callar i no tenim por de ningú", ha dit el president d'ERC davant de la militància. "No ens faran callar ni aquells que es vesteixen amb togues ni aquells que s'amaguen en l'anonimat", ha insistit el líder republicà, just quan al darrere de l'escenari hi havia una desena de persones que xiulava contra l'acte polític dels republicans.

