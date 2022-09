Nova York decreta l'emergència a tot l'estat per l'expansió de la pòlio

a la zona metropolitana

dels nens d'entre 6 mesos i 5 anys han rebut tres dosis de la vacuna. Les dades són més alarmants en alguns dels comtats ara afectats, amb un percentatge de vacunació contra la pòlio a Rockland -per exemple- del 60,34% en nens d'aquesta edat i del 58,68% a Orange.

La pòlio a Catalunya

El calendari de vacunacions a casa nostra preveu l'administració de quatre dosis de la vacuna contra la pòlio. Les tres primeres es posen als dos, quatre i onze mesos de vida i es fa servir la vacuna hexavalent, que combina l'antigen de la pòlio amb els del tètanus, la diftèria, la tos ferina, l'Haemophilus influenzae tipus B i l'hepatitis B.

Als 6 anys s'administra l'última dosi, que és un altre tipus de vaccí que combina quatre antígens: tètanus, diftèria, tos ferina i pòlio.

A finals de juliol, les autoritats sanitàries van detectar el primer cas de la malaltia en una dècada al comtat de Rockland, al nord de la ciutat, i ara han trobat-Orange, Sullivan i Nassau- i també en cinc barris de la ciutat.És per això que la governadora de l'Estat,, ha demanat aplicar un pla estatal per donar resposta a la urgència provocada per la malaltia i impulsar una nova campanya de vacunació. En el moment més immediat, però, l'estat d'emergència al territori s'allargarà fins al 9 d'octubre. Es tracta de la. La primera va ser per la pandèmia de la Covid i la segona per l'emergència provocada per la verola del mico.El virus de la poliomielitis ataca el sistema nerviós iA més a més, és molt contagiós i afecta especialment els. La malaltia no té cura, però es pot prevenir amb la vacunació. La pòlio va estarAls Estats Units es va considerar que el virus s'havia erradicat el 1979 gràcies a les campanyes de vacunació que van començar el 1955 al país.Però uns 30 anys després, el 1988, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) va iniciar una campanya internacional de salut pública per erradicar el virus l'any 2000. No obstant això,Concretament, a 34 països, principalment a l'Àfrica subsahariana i a l'Àsia.És avui quede Nova York, el 86,2%Enguany, el primer cas del virus a Nova York es va detectar en una persona no vacunada que no havia viatjat a l'estranger. I fora dels Estats Units,

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor