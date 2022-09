Els Mossos detenen un home per colar-se al rodatge de Shakira a Manresa

Elshan detingut un individu acusat d'un delicte deaquesta matinada de diumenge durant el rodatge del videoclip que protagonitzaven Shakira i Ozuna a la Muralla del Carme de Manresa. Els fets han passat a última hora del rodatge, sobre 2/4 de 7 del matí.Els Mossos han explicat aque l'individu havia entrat a ladel rodatge saltant-se el cordó de delimitació i els agents van indicar-li que allà no hi podia ser. L'home va argumentar que era, però els agents li van dir que ni essent periodista no hi podia ser. Després de reiterar-li diverses vegades que marxés de la zona sense que en fes cas, els Mossos el vanfora de l'àrea i l'home es va resistir fins al punt que es vaper intentar evitar-ho.Davant d'aquesta actitud, els agents van procedir a la seva detenció. Segons una filmació de, que en aquells moments es trobava cobrint la informació del rodatge, l'home va començar aa Shakira, va assegurar que la-cosa que en les imatges es demostra falsa- i va reiterar que era periodista. Però el fet és que segons el cos policial, l'homeen cap moment. Mentre va durar l'episodi,Un cop arribat a comissaria i tractant-se d'un delicte lleu, els Mossos van deixar, amb el compromís de l'individu que es presentariaquan se'l cités a declarar.

