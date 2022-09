L'esquerra independentista apuja el to contra ERC: «Són la 'quinta columna' a Catalunya»

Cremen una foto d'Aragonès i Sánchez

Manifestants cremen una fotografia d'Aragonès i Sánchez durant la manifestació de l'esquerra independentista Foto: Lorena Sopena (Europa Press)

Mentre a l' es pronunciaven els discursos polítics de l'ANC, Òmnium i l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) , arrencava a la plaça d'Urquinaona la manifestació de l'esquerra independentista, que ha convocat unes 1.500 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 8.000, segons els organitzadors. En l'acte polític, al Born, els representants de la, lahan apujat el to contra el Govern i singularment contra ERC., ha afirmat, portaveu d'Alerta Solidària.L'entitat, que pilota la defensa de desenes d'independentistes afectats per causes judicials, ha condemnat la repressió de l'Estat però també aquella que exerceix la Generalitat a través dels Mossos d'Esquadra i els atestats que, ha afirmat Majoral, són exagerats per perseguir la dissidència. "La Generalitat no ho diu de paraula, però ens apliquen tècniques antiterroristes", ha assegurat, al costat de la diputada de la CUP, i la portaveu de la COS,Changue ha criticat que el Govern "" i ha dit que la mobilització és "l'única forma de plantar cara a qui ens vol sotmeses i disperses". Changue, que ara mateix és una de les possibles candidates de la CUP a l’alcaldia de Barcelona, ha carregat contra els partits del Govern que es limiten a prendre mesures "superficials i estètiques", i ha animat a “empènyer i combatre” des de cada barri i institució per posar al centre les necessitats de les classes populars.La portaveu del sindicat COS Cati Morros ha demanatal front laboral que desbordi l'estat espanyol i francès, i que permeti avançar cap a uns Països Catalans "socialistes i feministes". També ha exigit que l'escola pública cada dia sigui "atacada". "L'escenari només està contemplat perquè els rics siguin més rics i els pobres més pobres. Només serà l'organització popular la que permetrà plantar cara a aquest sistema", ha reblat.Durant el transcurs de la manifestació, una desena d'encaputxats han cremat una gran fotografia del president de la Generalitat,, i del president del govern espanyol,, en una de les reunions que han mantingut aquests darrers mesos. També s'han llançat consignes com "ERC i Junts la paciència s'ha acabat" o "Independència, socialisme i feminisme", i s'han fet pintades contra Espanya i el capitalisme. A la marxa hi han assistit diputats comi Basha Changue, i la diputada al Congrésí.

