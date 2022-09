Es presenta beguda en cotxe al videoclip de Shakira a Manresa i es troba la policia de cara

Encara que no ho sembli, no tothom sabia que Shakira i Ozuna rodaven un videoclip al cor de la ciutat aquesta matinada de diumenge. Una conductora s'ha topat de nassos amb la zona de tancament i, per extensió, amb els agents de laque custodiaven l'espai tancat de rodatge a ladesprés de sortir de festa.Els fets han passat al voltant d'un quart de 5 de la matinada, quan la conductora ha feti s'ha trobat amb els agents de cara, que l'han fet aturar el vehicle i l'han sotmès a lesamb un resultat positiu de 0,79mg/l en aire espirat, més del triple del permès.La unitat d’Atestats de Policia Local de Manresa ha obert diligències per investigar a la conductora del vehicle per unUna hora més tard, passats 2/4 de 6 de la matinada, els agents de la Policia Local han aturat un vehicle a la carretera de Vic de Manresa que circulava. El conductor, un veí de Sant Fruitós de Bages, ha donat un resultat positiu de 0,98mg/l en aire espirat en les proves d'alcoholèmia a les que ha estat sotmès.Com en el cas de la conductora, la Policia Local ha obert diligències per investigar a. conductor del vehicle per un delicte contra la seguretat del trànsit.

