Mobilització per fugir de la «decepció»: «No han complert el que havien promès»

Els busos de l'ANC de Tarragona, en la seva arribada a Barcelona. Foto: Josep M. Llauradó

Són dos quarts de dues de la tarda iesperen a lade. Més des'han apuntat a compartir trajecte fins a Barcelona en motiu de la manifestació de la Diada organitzada per l', coordinadora de l'ANC a la ciutat, explica que la darrera polèmica amb el president, contràriament a la seva intenció incial, "ha ajudat a què la gent es mobilitzi". Des de Tarragona sortien principalment veïns de la ciutat, si bé també n'hi ha hagut dei d'altres poblacions. La xifra d'inscrits és semblant a la que es va produir l'any passat, peròen plena efervescència del procés. Ara, la mandra o el cansament s'han ajuntat a lesLa conclusió entre els passatgers de l'autobús 4 de l'ANC a Tarragona és que. Jaume Vidal explica que ha vingut des d'i que no ha estat fins a l'últim moment que no ha decidit assistir-hi. "Hem de demostrar-los ai amés que mai que estem mobilitzats", apunta. Alfons Bataller ha decidit inscriure-s'hi per queixar-se als polítics: "No han complert el que havien promès". Uns seients enrere hi ha Carme Tost, visiblement: "Que es posin a fer feina i que es deixin de tanta taula [de diàleg]", es queixa.La "decepció" és en general un sentiment prou compartit, que després de mitja dècada el resultat delels seus votants han acabat assumint que els polítics actuals no l'aplicaran. Ramon Grau aposta perquè hi hagi "cares noves" i que els que van estar al cap davant de l'1-O vagin "fora". De fet,. "S'ha ensorrat la colla, però no passa res, tornem a entrenar-nos i ens aixequem de nou", comenta aquest manifestant, veí de Tarragona i membre de la Colla Vella dels Xiquets de Valls.D'una altra colla és Josep Maria Betran, concretament de la Jove de Tarragona. "Veníem cada any, també amb la colla", explica tot recordant que en altres cites les agrupacions castelleres organitzaven autobusos per aixecar pilars i castells a Barcelona. Bertran opina que els polítics "ens estan torpedinant des de dins" i que "ara més que mai" considera que s'havia de ser a la manifestació. Ell ha vingut amb la seva família, que al seu costat afegeix queEl trajecte és curt: a les dues de la tarda l'autobús surt de Tarragona i a les tres el vehicle ja aparca a l'avinguda de Maria Cristina.. Conrado Iglesias i Conxita Llagostera són un matrimoni que asseguren que sempre pugen a Barcelona amb l'autobús, quan l'ANC els crida: "Demostrar que tenim la il·lusió" ha estat, en el seu cas, la principal motivació per aixecar-se del sofà. En les seves paraules s'hi pot albirar un desig d'"unitat", que tal com diu María José Jerezés el que desitgen des de l'entitat: "No excloem ningú", recorda.Un altre dels passatgers, Josep Maria Maymús, però, no sap ben bé què hauria de passar l'endemà de la. "", comenta. Fins i tot hi ha qui assisteix a la protesta "per portar la contrària als partits". Joan Paredes, veí de Tarragona,Qui ha vingut de més lluny de tot l'autobús és Noèlia Montoya, concretament de: "Per mi no té cap mèrit", explica. Sobre la gent que pot estar cansada de mobilitzar-se per la Diada, avisa: "Hi ha altra gent que agafarà el relleu". Al seu costat, Imma Martí repeteix els lemes "No ens dividiran" i "Ho tornarem a fer" com a resum del seu sentiment cap a la Diada. I Mar Giménezcom per exemple aquesta passada nit al Fossar de les Moreres: "Criden per alguna cosa".En la mateixa línia, Josep Querol, veí d'Almoster, assegura que. "M'han decebut", conclou. Alhora, proposa que la mobilització no es quedi en un sol dia: "Hi ha diferents llocs on fer manifestacions, tot l'any". En el seu cas ho té clar: "Fa molts anys que venim, no podem fallar". Aquesta constància és a la que també al·ludeix Montse Bové, que compara la independència amb la caiguda del: "Passarà d'un dia per l'altre, nosaltres som els peons, hem de continuar el mateix camí".

