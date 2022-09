Quin serà el sou de Carles III com a rei d'Anglaterra? I el de la família reial?

La mort d'ha deixat algunes incògnites. Que serà el seu fill,, qui la succeirà, no. El nou rei ja va ser proclamat formalment aquest dissabte. De manera televisada, per primera vegada en la història. El que no ha transcendit, encara, és el sou exacte que rebrà el nou monarca en la seva nova posició. El que sí que se sap és el pressupost que es destinava a l'activitat de la seva mare:Tot sembla indicar que Carles III apostarà per un regnat auster i discret. No obstant això, continuarà mantenint les seves instal·lacions i fent viatges oficials, a banda dels molts treballadors que tindrà a càrrec. En tot cas, si mantingués el pressupost d'Elisabet II, el seu salari net rondaria elsSegons indiquen diversos mitjans britànics, Carles III estava ingressant 28,5 milions d'euros pel ducat de Cornualles; el príncep i la princesa de Gal·les,, 4 milions anuals;, 3 milions l'any; el duc de York, 580.000 euros; la princesa Anna, 441.000 euros; i els comptes de Wessex, 290.000 euros.

