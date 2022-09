Mor l'escriptor Javier Marías als 70 anys

L'escriptora primera hora de la tarda a Madrid, segons ha avançat el diari ABC. Tenia 70 anys i patia complicacions derivades d'una pneumònia que l'han tingut ingressat i en coma durant un mes. La seva família va donar a conèixer el passat 14 d'agost en un breu comunicat difós a través de l'editorial Alfaguara que l'escriptor patia "una afecció pulmonar" de la qual estava "en procés de recuperació". Finalment, però, no l'ha pogut superar.MaríasA banda d'escriptor, també era membre de la Reial Acadèmia Espanyola (RAE) -on ocupava la cadira R- i col·laborador habitual d'El País. Entre algunes de les seves obres més conegudes, destaquen Mañana en la batalla piensa en mí o Negra espalda del tiempo. Va ser, però, l'obra, publicada el 1992 la que va tenir un èxit majúscul, fins al punt que el va consolidar en el món de l'escriptura. De fet, fins avui dia, Javier Marías ésEn total, té 16 novel·les i ha recollit multitud de premis, com ara el Premi Ciutat de Barcelona, l'Ennio Flaiano, el Dublin Literary Award o el Prix l'Oeil et la Lettre, entre altres. A més a més, va serde Literatura.L'autor madrileny provenia d'una, era fill del filòsof Julián Marías. Va passar part de la seva infantesa als Estats Units, on el seu pare va estar exiliat durant el franquisme, fins que va poder tornar a l'Estat. Un cop va tornar a ser a casa, va acabar estudiant Filosofia i Lletres. Durant un temps va ser professor de literatura espanyola a la Universitat d'Oxford i al Wellesley College de Massachusetts (Estats Units).A banda d'això, dins de la seva trajectòria professional, també destaca la seva. En aquest sentit, va ser força reconeguda la seva feina a la peça Vida i opinions del cavaller Tristram Shandy, de Laurence Stern, amb la qual va aconseguir el Premi de traducció Fra Lluís de Lleó.

