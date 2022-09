ERC es reivindica en la Diada dels retrets: «Ningú ens farà callar»

500 assistents al dinar: unitat interna

no li ha tremolat la veu i els aplaudiments de les seves bases un cop acabada la seva intervenció han estat absoluts. Els republicans, després d'una setmana complicada per haver estat en el punt de mira per haver-se desmarcat de laper la Diada, han fet un acte polític on han reunit prop de 500 persones. "", ha dit el president d'ERC davant de la militància."No ens faran callar ni aquells que es vesteixen amb togues ni aquells que s'amaguen en l'anonimat", ha insistit el líder republicà, just quan al darrere de l'escenari hi havia una desena de persones que xiulava contra l'acte polític dels republicans. Junqueras ha reivindicat ERC com l'únic partit que no ha renunciat "mai" al, i que ho ha fet construint "grans majories", sent inclusius i incorporant gents de formacions diverses. En aquest sentit, ha dit que els republicans són l'única "eina" capaç d'enfortir el moviment independentista.Inclusivitat, ampliar la base i consens han estat les paraules que més han repetit els dirigents republicans durant el seu acte polític, uns valors que han contraposat al que consideren que és l'acte de l'ANC d'aquest any, que critiquen que no és transversal . La secretària general d'ERC,, ha intervingut a l'acte mitjançant un vídeo en què ha reivindicat treballar els "objectius comuns" en la taula de negociació, per liderar-la amb força i per arribar a la victòria final que és la independència: "Volem guanyar i sabem que el camí és el. Sabem que a cada pas guanyem", ha afegit.Junqueras i Rovira s'han dirigit amb aquest convenciment a la seva militància, reivindicant la gestió del dia a dia d'ERC. Ho han fet poques setmanes després de manifestar la seva voluntat de tornar-se a presentar per encapçalar el partit, que ha avançat el seuaquest mes de novembre, per consolidar el lideratge després de més de 10 anys al capdavant, i per refermar l'estratègia de la via negociada i preparar les bases per les eleccions municipals i generals que se celebraran l'any vinent.Ha estat el president de la Generalitat,, qui ha reivindicat durant l'acte la gestió republicana. Així, ha fet bandera de les "polítiques de transformació" com la gratuïtat de l'escola bressol o la defensa del català a l'escola. Però també ha reivindicat que continuen treballant peli en un projecte republicà que "abraci a tothom" del país independentment d'on ha nascut. Així mateix, ha animat a defensar l'amnistia i el referèndum a tot arreu, també a les taules de negociació i al carrer. ". Escoltarem a tothom, cada dia arreu del país, per construir una majoria imparable".L'acte polític d'ERC ha començat al migdia. Primer han pres la paraula la portaveu del Jovent Republicà a Barcelona, Andrea Urbano, que ha reivindicat els joves com els que sempre hi són a totes les mobilitzacions. Acte seguit ha intervingut el diputat d'EH Bildu, que ha fet una crida a la col·laboració conjunta de les. L'últim a pujar a l'escenari abans de dinar ha estat, alcaldable d'ERC a la capital catalana, que ha estat ovacionat amb els crits "alcalde". Maragall ha tret ferro a les escridassades i ha reivindicat el partit com el de la "reflexió, coherència, responsabilitat i inconformisme".Després ha arribat el dinar amb 500 assistents que han refermat la unitat interna del partit aplaudint constantment als seus líders polítics. A la taula presidencial, Aragonès envoltat de Junqueras i de dirigents i responsables polítics com Roger Torrent, Marta Vilalta, Raül Romeva, Ernest Maragall, Elisenda Alamany o Gerard Gómez. També han assistit al dinar. Tots ells han compartit la jornada amb centenars de militants i convidats de fora: el Jovent Republicà ha organitzat aquest cap de setmana una trobada internacionalista amb membres de joventuts de partits independentistes gallecs, andalusos, bascos, saharauís, escocesos i kurds, entre d'altres. Tots ells han assistit al dinar i després faran via cap a la manifestació de l'ANC.Hi anirà molta gent d'ERC, a la manifestació? "Hem donat", comentava un alt càrrec del partit. No hi ha directiu clar, però ERC en els últims dies ja va escenificar el trencament amb l'entitat presidida per, enviant fins i tot una carta a la militància criticant l'enfocament de l'Assemblea. El que és clar és que no hi anirà Aragonès ni tampoc cap conseller d'ERC. Si hi assistiran diversos membres delprecisament per acompanyar la delegació internacional que s'ha traslladat fins a Catalunya amb motiu de la Diada.

