per la teulada del bloc adjacent, altres colpejant el portal de l'escala. Aquest diumenge al matí, els agents han hagut d'aguditzar l'enginy per intentar entrar al pis d'una dona que havia trucat ainformant que es trobava molt malament i que no havia obert als sanitaris delEls fets han passat sobre un quart d'11 del matí a la travessera de Santa Llúcia, alde. La dona, que es trobava sola al pis, ha trucat a emergències perquè es, però quan els sanitaris han arribat a lloc ningú no els ha obert la porta.Davant de la situació, i tement per l'estat de la dona, el SEM ha avisat als Bombers per a què els obrissin la porta. Amb la seva arribada, la situació ha seguit igual i després de comprovar que no podien accedir a l'escala, els bombers han fet servir unper accedir-hi per la teulada de l', sense aconseguir-ho.La següent mesura ha estat més expeditiva i els bombers han començat aper tirar-lo a terra, però abans que això succeís, la dona ha obert les portes. Mentre passava tot plegat,de la dona s'ha acostat fins a l'habitatge per fer-se'n càrrec. Un cop ha estat atesa pel personal del SEM, la família l'ha acompanyat alper a la seva atenció més profunda.En l'operatiu també ha actuat la, ja que s'ha hagut de tallar el carrer Santa Llúcia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor