La Diada matinal dels tossuts

Passejar-se per Barcelona durant les primeres hores de qualsevol Diada Nacional de Catalunya suposa trobar-se un brogit constant de gent perfeccionant l'art de comptar persones. Aquest debat, però, que compara xifres d'un any i l'altre, sembla haver-se accentuat aquest any. "Tothom està amb el mateix, si som més o som menys. No ha arribat la tarda i ja està sent la conversa del dia. Potser som menys i és una Diada més tranquil·la, però també més tossuda", diu la Rosa, que fa de portaveu d'una colla d’amigues que s’ha desplaçat de Girona a la capital catalana.



La seva anàlisi improvisada intenta resumir una incògnita sociopolítica que es repeteix cada any i culmina a les 17:14 h, aquesta vegada amb la capçalera a l'avinguda Paral·lel. Les hores prèvies a la manifestació convocada per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), de fet, han deixat un despertar de l'Onze de Setembre certament tranquil. El pic d'intensitat segurament s'ha viscut a primera hora del matí, a tocar del monument a Rafael Casanova, quan la plana major de la política catalana i barcelonina ha desfilat per fer-hi l'ofrena floral. El conjunt d'ERC i personalitats com l'alcaldessa Ada Colau o el regidor Josep Bou (PP) s'han endut les escridassades més sorolloses, que han contrastat amb els aplaudiments a un grup identitari. Més enllà d’això, però, no s'hi ha produït cap incident.

dels Mossos d'Esquadra que ha aparegut a la Via Laietana, ni el Fossar de les Moreres ha viscut cap escena de tensió per l'aparició de cap grup d'extrema dreta, com va passar l'any passat. El gest polític que més passions ha aixecat en aquest escenari, en ple Born, ha estat. Un gest simbòlic que, precisament, ha anat a càrrec del jovent de l’esquerra independentista.

La cultura i la butxaca

Uniformitat negra

Al marge de la cosa política, la ciutat respirava solemnitat al voltant d'unamolt més estable que les cambres parlamentàries. "A mi m'interessa més això que el de la tarda", deia el Josep Garcia, barceloní, mentre es mirava la torre que alçava la colla castellera Jove de Barcelona, a la plaça del Born. Al seu voltant, un grup de miquelets, vestits amb uniforme però descansant després d’un matí intens, transmetien la mateixa sensació., però es converteix en nuclear durant les primeres hores del dia nacional del país. Un principi que acabarien d’arrodonir els participants del talent show de TV3, amb un concert al passeig de Lluís Companys, en el marc de la jornada organitzada per Òmnium. Una actuació que, de retruc, ha fet baixar en picat la mitjana d'edat dels presents a la zona., reconeix una de les noies que ha assistit al concert.En aquesta mateixa via, un altre dels punts neuràlgics de tota Diada a Barcelona, s'ha donat també la fira d’entitats i comerciants. Després de dos anys sense organitzar-se, Òmnium ha recuperat la tradició que caracteritzava l’entitat abans de la pandèmia, conjuntament amb un acte polític . En aquest punt, la discussió sobre si hi ha més o menys persones és també la més habitual. Ara bé, n'hi ha una altra de més important, almenys per als qui exposaven els seus productes en paradetes., resumia el dependent de Formatges Perafita, en referència a l’impacte de la crisi iniciada amb la pandèmia i accentuada amb el creixement desbocat de la inflació. Altres paradistes hi coincideixen. No ha estat un any com els anteriors, pel que fa a ingressos.Tampoc l’Ali, un venedor ambulant que avui va carregat de banderoles amb estelades i que recorre el passeig del Born, creu que farà gaire caixa. "comenta, tot just abans que arribés el Marc, un home marsellès que es fa entendre el just per aconseguir una de les banderoles que passeja l’Ali. "5 euros". Tracte fet. L’estranger, poc després, explicaria la fal·lera que li ha agafat. "Creiem que en Puigdemont és un bon home, així que ens ha fet gràcia tenir algun símbol de la seva lluita".A pocs carrers d’aquella zona hi ha també la Basílica de Santa Maria del Mar, on se celebra la missa dels patriotes caiguts per Catalunya, i on s’ha pogut veure un altre representant polític:, conseller d’Economia i Hisenda. La política i la tradició també es barregen.I si el debat del més persones o menys és habitual, als participants de la mobilització política de la tarda també els acompanya cada any una decisió a prendre:Aquest any negra. "A casa hem decidit comprar-ne una d’oficial de l'Assemblea i la resta ens hem posat tots samarretes negres, que ja fan l'efecte i en tenim moltes", comenta la Rosa. A prop seu, la Francesca Castells, d'Igualada, explica la seva particular gestió anual sobre la indumentària. "S'hi ha de col·laborar. Així que jo cada any em compro la samarreta i després l’envio a l’Àfrica, que hi tinc una amiga monja i sap a qui donar-li", exposa aquesta ciutadana.Les samarretes oficials, i els, són l’avantsala de la reivindicació que recorrerà Barcelona hores més tard. "Estem indignats amb els polítics, i això d’avui els pot obrir els ulls, creiem, però sobretot sortim perquè sabem que si ho deixem estar ara no es tornarà a pressionar per la independència en dècades", ha apuntat el Camilo, un jove lleidatà, amb un to conciliador. Una part dels seus amics, qui l'acompanyaven altres anys, li ha dit que aquest any s’ho estalviaven., remata, repetint la mateixa paraula que havia la Rosa, de Girona.

