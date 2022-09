El Manneken Pis belga no es podrà vestir de pastoret per un acte vandàlic

Acte vandàlic contra el Manneken-Pis de Brussel·les.



Aquesta nit algú ha pintat la figura i s’ha obert una investigació.



Per aquests fets, no l’han pogut vestir de pastor català com es tradició amb motiu de la Diada. pic.twitter.com/0FZc5TxQi8 — Joan Raventós (@JoanRaventos) September 11, 2022

Per la, és tradició que elbelga es vesteixi de pastoret català. És una iniciativa deldeque es fa cada any però, en aquesta ocasió, un acte vandàlic ho impedirà. La figura ha estat pintada de color groc, com es pot veure en un vídeo del corresponsal de TV3 a Brussel·les, Joan Raventós.La policia ja ha obert unaper esclarir els fets, que s'haurien produït durant la matinada d'aquest dissabte a diumenge. El Casal Català a la capital belga ja havia convocat la gent al carrer de l', a la, però finalment el Manneken Pis no podrà ser vestit amb pantaló, armilla blanca, espardenyes, faixa i barretina.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor