Consulta tots els números premiats de la Grossa de la Diada

Tots els premis de la Grossa de la Diada



Grossa (2 milions d'euros per bitllet):33.617 i sèrie 2.



Primer premi (50.000 euros): 33.617.



Segon premi (20.000 euros): 57.954​.



Tercer premi (10.000 euros): 48.563.



Terminacions i aproximacions:



(2 milions d'euros per bitllet):(50.000 euros):(20.000 euros):(10.000 euros):

