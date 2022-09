De Granollers a Silicon Valley: «Cada cop més gent optarà per treballar des de casa»

"Desapareix la barrera física entre oficina i residència. Però un ha de tenir costums saludables, com establir quin horari fas, quan pares..."

és responsable de producte a, una companyia tecnològica amb seu a Silicon Valley però amb treballadors repartits arreu del món. Ell ho fa des de casa, a Granollers.L'empresa ofereix la possibilitat que la plantilla esculli si vol teletreballar, fer-ho des de l'oficina o un model mixt. Unes possibilitats que, segons creu, s'aniran estenent a tots els sectors.-Soc product manager, vaja, responsable de producte. Faig tasques relacionades amb el disseny de la plataforma que Eventbrite ofereix als seus usuaris: organitzadors o creadors d'esdeveniments i els qui hi assisteixen. Les meves funcions són veure les necessitats o problemes dels usuaris i, juntament amb equips de desenvolupament, anar treballant en les noves funcionalitats.-Sí, neix allà i, a través de diverses adquisicions, començà un pla d'expansió, tant de mercats on dona suport com en hubs de desenvolupament o d'oficines, com és el cas de l'estat espanyol.-Jo arribo a Espanya l'any 2021. Treballava a Eventbrite Argentina. Per decisió personal i projecte de vida tenia intenció de traslladar-me aquí, i l'any 2021 ho vam fer amb la meva parella. Primer, a Menorca, on tinc família, però un cop finalitzats els tràmits de residència a la meva parella li va sortir oportunitat de venir a Granollers. La possibilitat de treballar 100% en remot em dona molta flexibilitat per poder-la acompanyar.-Sí, en una zona residencial tranquil·la, en una ciutat amb vida pròpia i identitat cultural molt rica, ben connectada i envoltada de muntanya i natura.-El més destacat és la conciliació de la vida personal i laboral. Moltes vegades els dos projectes no són compatibles, i això et dona una flexibilitat. Mira, jo em vaig mudar sense problemes. Si el dia de demà pensem en tenir família i em cal tornar canviar ho podrem fer.-Tot té pros i contres, està clar. En el cas del treball en remot, i tot i que no és un treball solitari, la soledat. Jo treballo amb un equip sencer que està distribuït per Espanya, però hi ha moments que tens més necessitat de contacte. Però hi ha iniciatives que busquen cobrir aquesta necessitat.-Fem reunions que són per no parlar de feina, sinó per fer jocs, parlar de la vida... sense agenda. I, ocasionalment, fem trobades per conèixer la resta de l'equip. I com que hi ha cada cop més gent treballant en remot a Catalunya, hem quedat diverses vegades.-És un problema real, sí. Desapareix la barrera física entre oficina i residència. Però un ha de tenir costums saludables, com establir quin horari fas, quan pares... això ho acabes desenvolupant amb el temps, i és cert que a alguns els hi costa més que a uns altres, que estan pendents d'un correu, d'una notificació... a Eventbrite són conscients de l'impacte negatiu que pot tenir això per als treballadors i no cremar-te, el que es coneix com burnout.-Depèn del rol. Hi ha companys que si que estan més en contacte amb Estats Units o Argentina i altres treballen més amb gent d'aquí. En el meu cas és una barreja, en contacte amb un equip 100% a Espanya però també fent reunions amb gent d'Estats Units, quan allà és el matí i aquí la tarda. Jo ho veig com una activitat més en el meu horari laboral.-Complicat, perquè l'empresa està molt decidida que el camí a seguir és la flexibilitat i donar opcions al treballador perquè rendeixi millor. Cada treballador decideix si vol 100% en remot, híbrid o totalment oficina.-Sí, i tant. I crec que si ja es va aplicant en una indústria tan gran com la tecnologia, poc a poc s'anirà expandint cap a altres sectors. Cada cop més gent optarà per la flexibilitat i per poder treballar des de casa i l'oficina.

