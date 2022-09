El Congrés aprovarà una nova comissió d'investigació sobre l'operació Catalunya

El Ple del Congrés debatrà aquest dijous la creació d'una nova comissió d'investigació sobre l'operació Catalunya, que va dirigir el Ministeri de l'Interior de Jorge Fernández Díaz durant el primer Govern de Mariano Rajoy. Es tracta del tercer òrgan per investigar aquestes suposades trames parapolicials des de la Cambra Baixa. En aquest cas concret, obrirà indagacions.



A finals del mes de juny passat, ERC, Junts, PdeCat, la CUP, Bildu i el BNG van sol·licitar que el Congrés investigués "la presumpta intromissió a la sobirania del Principat d'Andorra per part de responsables polítics espanyols", així com "els entramats parapolicials", en el marc de la denominada operació Catalunya. La investigació va ser sol·licitada en conèixer-se que la justícia andorrana està investigant l'expresident Mariano Rajoy i els seus exministres d'Economia i Interior, Cristóbal Montoro i Jorge Fernández Díaz.

La iniciativa es va tractar abans del parèntesi estival a lai elja hi va donar la seva aprovació perquè s'iniciés un debat sobre la presumpta relació amb els intents de conèixer "mitjançant" informació bancària secreta de líders polítics independentistes. Aquest dijous es va formalitzar la seva inclusió a l'ordre del dia del primer ple ordinari després de l'estiu, que tindrà lloc la setmana que ve.L'aleshores portaveu socialista,, va justificar el suport dels socialistes, al·legant que es tracta de "" que, units als àudios del comissarique s'han publicat, aconsellen obrir una investigació parlamentària.Els objectius de la investigació són investigar l'actuació dels responsables polítics imputats per la, així com la possible existència de qualsevol trama parapolicial al marge de la legislació. També elal cor de les institucions de l'Estat i la determinació de si van existir vinculacions, amb possibles entramats privats o lobbies de pressió.

