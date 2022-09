Shakira i Ozuna, a Manresa gravant un videoclip

Ozuna es fotografia amb dues fans a Manresa. Foto: Cedida

El rodatge que generava curiositat a Manresa ja té resposta. Shakira i Ozuna es troben a la capital del Bages rodant un videoclip entre aquest dissabte i diumenge. La cantant colombiana i l'artista porto-riquenydes d'aquest dissabte a la tarda han començat a protagonitzar les primeres escenes a l'interior deldel carrer Roger de Flor de la ciutat entre molta expectació dels veïns, que han envoltat l'establiment.Divendres va transcendir que la productora dehavia fet una reserva d'espai al voltant de les muralles del Carme i Sant Domènec i del carrer Jaume I de Manresa per rodar-hi la matinada de diumenge unprotagonitzat per dos cantants de talla internacional.Tot i elque van signar productora i Ajuntament per no fer públic el nom dels dos famosos artistes, el fet que Laiguana hagués treballat recentment en altres videoclips de Shakira, va fer preveure que una de les estrelles seria la colombiana.En principi, només va transcendir que el rodatge es faria de matinada, el diumenge, al cor de la ciutat, ja que l'Ajuntament va emetre la corresponent nota de premsa alertant de lesque suposaria la gravació del videoclip. Les escenes que es roden aquest dissabte a la tarda al Llobet del carrer Roger de Flor no es van fer públiques, ja que al ser en un interior, no suposaven cap molèstia per als veïns.Després d'aquesta tarda, ela partir de les 2 de la matinada i fins a les 7 del matí a la confluència de les muralles del Carme i Sant Domènec i el carrer Jaume I, que comportaran talls puntuals de trànsit.

