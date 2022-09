Illa respon Aragonès: «Catalunya ja vota cada quatre anys»

Manifestants escridassen ERC en la seva ofrena floral a Rafael Casanova



Informa @davidcobo_ https://t.co/Rde1buSVWU pic.twitter.com/094BwJsmcu — NacióDigital (@naciodigital) September 11, 2022

ha respost al discurs de Pere Aragonès previ a la Diada . El líder delha recordat que Catalunya "ja vota cada quatre anys" després que el president de lagarantís que el país "tornarà" a fer un referèndum. Illa també ha reivindicat la necessitat "d'unque, en lloc de barallar-se, governi".En la seva presència l'ofrena floral al monument de, el representant socialista ha lamentat que aquest dijous a la nit es produïssin incidents ali els ha condemnat. "Afa molts que votem i seguirem votant", ha dit en una reivindicació de la política de les institucions, per contraposició al sector més crític de l'independentisme que des de primera hora del matí també s'ha manifestat al centre de Barcelona.L'ofrena floral, en què ha participat el, partits polítics i entitats socials també ha estat protagonitzada per manifestants que han escridassatquan s'han apropat al monument a Rafael Casanova. La protesta, que ha repetit desqualificacions com "" o "", havia estat present durant tot l'acte que suposa el tret de sortida institucional de la Diada, però s'ha intensificat quan els republicans han fet la seva aparició oficial.Davant això, la portaveu de la formació,, ha reclamat que l'independentisme reivindiqui la seva "" i eviti les discussions. "Fora els retrets i allò que ens debilita", ha expressat en la seva intervenció a tocar del monument de Rafael Casanova. Igualment, ha insistit a demanar "no confondre's d'", davant la pressió dels sectors més crítics de l'independentisme. En aquest sentit, Vilalta ha situat al centre de la seva política la priorització de "les taules de negociació" com a via per "articular" una eventualcatalana.

