Quin temps farà a Barcelona per la manifestació de la Diada?

Arriba lai molts catalans sortiran als carrers per celebrar-la, amb la manifestació de l'ANC com a moment àlgid de l'11 de setembre. Una de les incògnites en dates tan importants com aquesta és saber si elrespectarà o voldrà arruïnar la. Aquest any, però, sembla que ha triat la primera i el boni lescàlides seran les protagonistes a Barcelona i a bona part del país. Durant tot el dia. També a la tarda.Ara bé, el sol anirà acompanyat de. I és que segons la previsió del(Meteocat), ali alcatalà el cel pot estar ennuvolat especialment al principi i al final del dia. A la resta del país el sol sí que serà més predominant, tot i que al centre del dia, creixeran nuvolades a l'i a laque deixaran el cel molt ennuvolat en aquests sectors.Elha emès, però, un avís de situació de perill per la intensitat de la pluja al, el, la. Els ruixats començaran a fer acte de presència a les 12 del matí i no marxaran fins a les 18 hores. El grau de perill és baix, de, tot i que es poden acumular precipitacions de més de 20 mil·límetres d'aigua cada mitja hora.

