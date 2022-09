Els motards independentistes no defalleixen i mantenen l'esperit de la Diada

FOTOS Els incombustibles motards independentistes Foto: Carles Fiter Foto: Carles Fiter Foto: Carles Fiter Foto: Carles Fiter Foto: Carles Fiter Foto: Carles Fiter Foto: Carles Fiter Previous Next

Uns quants globus aerostàtics sobrevolaven la ciutat dea primera hora del matí. Aquesta estampa tan vigatana ha coincidit amb una altra que ja ha esdevingut tota una tradició per la Diada:. Poc abans de les 8, el soroll dels motors i l'olor de benzina ja han començat a omplir la", subratllava, president dels motards independentistes, durant els parlaments. Tot i això, reconeixia aque enguany els feia "una mica de por" que la convocatòria es veiés afectada pel moviment polític, "que actualment està molt desintegrat". "", afegia.Tot i això, un any més "les motos han complert" i el nou president de la renovada junta es mostrava molt satisfet. Calculen que s'hi han concentrat. "En mitja hora hem omplert tres quarts de plaça", afegia, destacant que han hagut d'obrir la plaça abans d'hora perquè la majoria de motards ja feien cua.Qui tampoc ha fallat a la manifestació ha estat l'alcaldessa de Vic. Durant els parlaments,també ha fet referència al. "Per molts motius que hi hagi per estar decebuts,", ha subratllat per animar.També ha volgut fer un agraïment a tots els motards que s'han concentrat a la plaça i s'ha acomiadat perquè l'any que ve ja no hi serà, ja que no es presenta a les eleccions municipals. Com l'any passat,cap a la capital catalana.

