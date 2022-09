Atac espanyolista contra la seu de l'ANC durant la nit de la Diada

⬛️⬜️ Un cop neta la façana, comencem a treballar de valent perquè aquesta #Diada2022 torni a ser un èxit aclaparant.#TornemhiPerVèncer pic.twitter.com/EmJuiLWSoT — Assemblea Nacional Catalana (@assemblea) September 11, 2022

La seu de l'(ANC) s'ha despertat aquest matí deamb un atac espanyolista. Els autors, que no han estat vistos ni han pogut ser identificats, han enganxatcontra els vidres de la seu, que es troba al carrer de ladeLa mateixa entitat presidida perha denunciat l'atac a través de les xarxes socials, malgrat que ha reiterat que "per molt que ho intentin, no aconseguiran". "Sortirem al carrer i guanyarem", ha reivindicat l'ANC. Laha estat ja netejada a primera hora del matí d'aquest diumenge de Diada i l'entitat ha assegurat que segueix treballant de valent perquè la manifestació d'aquesta tarda sigui un "".L'entitat és la principal organitzadora de la mobilització independentista que caminarà per l'avinguda delde Barcelona a partir de les 17.14 hores d'aquest diumenge. La manifestació acabarà a l'amb les intervencions de diferents activistes polítics i socials, on s'espera un to crític amb els partits independentistes. Precisament l'enfocament de l'ANC ha generat l'absència del president de la Generalitat, Pere Aragonès , i la dels consellers d'ERC

