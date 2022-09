Ensurt al Nuevo Mirandilla: aturen el Barça Cadis per dos incidents mèdics d'aficionats

El Barça ha guanyat el Cadis al Nuevo Mirandilla per 4 gols a 0, però, en aquesta ocasió, això no és l'important. El partit que ha enfrontat ambdós equips aquesta nit ha deixat imatges impactants i és queque han provocat que el matx quedés aturat més d'una hora.El primer ha ocorregut en el minut 83.Amb els seus crits, han donat el toc d'alerta als serveis mèdics que, ràpidament, han localitzat un aficionat, situat just darrere de la porteria de Conan Ledesma -del Betis- amb un problema cardíac. De fet, una de les imatges més curioses del succés ha estat, sens dubte, la de Ledesma corrents amb un desfibril·lador a la mà per ajudar el cos d'emergència i socórrer l'aficionat, a qui se li ha fet un massatge cardíac.Els cossos mèdics d'ambdós equips, i també la Creu Roja, han ajudat a solucionar la situació, que s'ha agreujat encara més amb un problema mèdic que ha patit un altre aficionat. Fins i tot, on se'ls tractarà amb més deteniment. Tot plegat, mentre els jugadors miraven l'escena amb gest seriós, en un silenciat Nou Mirandilla.

