Aragonès garanteix que Catalunya «tornarà» a fer un referèndum

Sense moure's del relat positiu

El català i la indústria, prioritats

Per què ha triat Aragonès les ruïnes d'Empúries?



Aragonès ha triat les ruïnes gregues d'Empúries per fer el seu missatge de la Diada. És, de fet, el primer president que escull les comarques gironines per a fer-ho. Concretament, la ciutat romana, el Fòrum romà que era el centre social, econòmic i polític. En el discurs, que ha tingut una introducció inspirada en els versos de la poeta Joana Raspall, els versos de la qual han servit per al cartell de la Diada, s'ha vist la restitució parcial del porticat. A Empúries, un gran punt d'atracció, hi queda molt per descobrir -només s'ha excavat el 20%- i el Fòrum romà va ser restaurat per l'arquitecta Lola Domènech. La tria també respon, segons Palau, a "fer valdre el paper fonamental de les dones arquitectes".

i l'enuig que governa sectors de l'independentisme.ha afirmat en el seu missatge institucional de la Diada que el seu Govern estàmalgrat les tensions internes i el context econòmic advers. Ha brandat les fites en l'àmbit sectorial, com ara haver frenat els intents d'imposar un, i també ha assegurat quei queen l'àmbit antirepressiu i que està "retornant el conflicte a la política".Aragonèsper exercir el dret a l'autodeterminació, cosa que ja es va intentar el 9-N primer i l'1-O després, però en la seva voluntat d'afermar unen contraposició a les crítiques que li fan els seus socis de Junts o des de l'ANC en constatar que, ha mostrat una seguretat rotunda que es podrà votar de nou. "Catalunya votarà.", ha dit amb un to de veu més contundent del que és habitual en ell.I és que votar sobre la independència és, segons ell, i davant la falta de projectes alternatius que generin més consens,i "una qüestió bàsica de democràcia". En aquest punt ha semblatque li arriben dels sectors que es presenten com més exigents i que acusen ERC d'haver renunciat a la independència a la taula de diàleg acatant el marc constitucional. "a què la ciutadania de Catalunya pugui decidir lliurement, pacíficament i democràticament el futur del país", ha dit. Al discurs de Nadal de l'any passat , Aragonès va dir que 2022 seria "l'any de construir alternatives" si fracassavai al maig, al balanç del seu primer any a Palau , va admetre que coixejava per la taula amb Pedro Sánchez i que des de l'indult als presos polítics no hi havia avenços. Ho va dir en un, el cas d'espionatge massiu de l'Estat que també el va afectar a ell. Aquest dissabte, però, en vigílies d'una Diada que es preveu crispada entre els sectors de l'independentisme, ha afirmat que la taula de diàleg amb el govern de l'Estat, on Junts deixa la seva cadira buida, funciona i dona fruits després. "Estem aconseguint retornar el conflicte cap a la política", ha proclamat.I què vol dir "retornar el conflicte cap a la política"? Doncs bàsicament, atès que el govern del PSOE i Podem es nega a obrir la del plet de sobirania. "Estem arribant a acords per facilitar la fi de la repressió,", ha dit el president la setmana que s'ha sabut que la Justícia ha arxivat la macrocausa pels talls de la Jonquera convocats pel Tsunami Democràtic. Aquest trimestre s'hauria de concretar al Congrés laal codi penal, que hauria d'alleugerir els membres del sottogoverno de Puigdemont i Junqueras encausats i també la dels exiliats. Es treballa també en, que havia decretat multes milionàries.Per Aragonès la desjudicialització és un, que rau en la sobirania i l'exercici del dret a decidir que es va posar en pràctica -però no es va acabar fent efectiu- l'1 d'octubre de 2017. El cap de l'executiu, queamb els seus socis, ha afirmat que la independència ha de servir, per exemple, per capgirar la situació delPere Aragonès, com sí que va fer l'any passat. Ell i ERC se n'han desmarcat per les crítiques dels organitzadors, que, als partits independentistes. Ha evitat blasmar la marxa o l'entitat, però sí que ha fixat el seu marc ideal: "Ens hem manifestat històricament l'Onze de Setembre per, per reivindicar la independència del país com l'eina necessària", ha puntualitzat.Abans d'acabar el discurs amb un "visca Catalunya lliure i visca la llibertat!" ha fet un. Ha tingut un paper principal l'inici de curs, que enguany s'ha avançat, que inclou la gratuïtat de l'Infantil 2 a la pública i que ha estat pacífic gràcies alper revertir retallades. Aragonès ho ha recordat però ha posat l'accent en "l'excel·lent notícia" queper l'efecte de les sentències judicials. Un efecte que, per ara, s'ha esquivat amb la llei que aquest estiu van aprovar els grups del govern amb el PSC i els comuns i que "reforça el".El cap de l'executiu també ha indicat els esforços que es fan peren l'àmbit cultural i audiovisual,del país amb el pacte presentat divendres o la constitució d'una. Són tres àmbits que depenen de consellers del seu partit. De forma més genèrica s'ha referit a les polítiques dei a "l'aposta" per, dos àmbits gestionats pels seus socis.La crisi per la inflació forma part de lesque ell no vol que amaguin l'agenda nacional "pendent de resoldre" i que obliguen a actuar "sense descans i amb decisió" i també amb "mentalitat transformadora" i "sense oblidar a ningú o a cap territori".continua sent el seu lema malgrat les turbulències polítiques i econòmiques que fan incert l'horitzó.

Missatge institucional del president Pere Aragonès de la Diada 2022 by Naciodigital on Scribd

