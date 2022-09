El primer hotel a l'espai obrirà portes el 2027

El turisme no té límits. I ho demostra que ja s'ha posat data perquè. Només fa una mica més d'un any que, amb els vols dels multimilionaris, primer de Richard Branson , director de Virgin Galactic, i després de Jeff Bezos, el propietari d'Amazon . Ara, elÉs un dels projectes que es durà al(Space Underwater Tourism Universal Summit), la cimera internacional de turisme espacial i subaquàtic que tindrà lloc, del 28 al 30 de setembre, a, al campus de Les Roches, la universitat suïssa Les Roches International School of Hotel Management.El nom per acollir clientela,i serà una de les propostes que hi haurà damunt la taula en aquest esdeveniment, juntament amb, que té per objectiu. Per tant, serà qüestió de temps que les agències de viatges o per Internet aparegui l'opció d'anar més enllà de l'estratosfera.

