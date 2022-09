RAB Ràdio dobla el seu magazín d'actualitat amb una edició per a Europa i una altra per a Amèrica Llatina

“L’activitat deés tan intensa que ens costava encabir-la en un únic programa diari, per la qual cosa hem decidit redoblar l’aposta i”, ha avançat el director de, aquest diumenge a través d'un comunicat. Aquest dilluns, 12 de setembre, el magazín d'actualitat A Banda i Banda del mitjà de comunicació torna a la feina i ho fa amb la novetat d'aquestes dues emissions diàries, una a lesi l'altra a les. La idea és que així, com són horaris que coincideixen amb els matins de cada continent, els catalans d'Europa i d'Amèrica Llatina poden estar al dia del que passa i els interessa al país.L'edició d'Europa d'A Banda i Banda estarà presentada per la periodistai l'edició llatinoamericana tindrà una. A banda de les seccions habituals del programa -com són la tecnologia, la cultura, el gènere i la diversitat, la història i l'esport, entre altres-, en cada emissió intervindran catalans establerts en diversos països per explicar de primera mà l'actualitat dels seus territoris d’acollida. No obstant això, el programa de ràdio no prescindirà de les entrevistes i reportatges que vam poder sentir en les primeres temporades del programa, ambdós formats que continuaran servint per donar a conèixer la feina de la diàspora catalana per la llengua i la cultura del país.A banda del magazín d'actualitat de la cadena,Torna, per exemple, La Taverna del Barça, l’espai de debat i conversa dels penyistes i culers d'arreu del món. També torna el programa Pensaveus, amb Míriam Aymamí; Re-volta, amb Mireia Viladevall; Batecs de Paraules, amb Mireia Baeta; Qui Som, amb Mercè Porqueres; La FIEC t’ho explica amb Roser Maresme i Roger Caballero, i Catalunya Sardanista, entre altres.

